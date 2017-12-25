Çalışana her ay 1.100 TL eksik ödeme yapılıyor

CHP’li Aykut Erdoğdu, 2008’den bu yana hem kamu çalışanlarına, hem de emeklilere eksik maaş ödendiğini öne sürdü...

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ücretlilerin maaş artışlarının, enflasyon oranı ile büyüme oranının yüzde 100 olarak ilave edilmesiyle belirlenmesi gerekirken, hükümet tarafından yüzde 30 verildiğini belirterek, “2008 yılından bu yana yapılan bu eksik hesaplamadan dolayı çalışanların her ay ortalama 1.100 TL'si hükümet tarafından gasp ediliyor. Emekliler için de aynı oran söz konusu olduğundan her işçi emeklisi toplamda 19 bin, Bağ-Kur emeklisi de 12 bin 500 TL devletten alacaklı” dedi.

Erdoğdu, hükümetin 2006'da çıkardığı ve 2009'da yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reform Yasası'nda büyümeden alınan payın kaldırıldığını hatırlattı. Erdoğdu şöyle devam etti:

7 BİN LİRA OLMALIYDI

“Ama hükümet, büyümeden yüzde 100 yerine yüzde 30 pay verilmesini kararlaştırdı. Oysa AYM büyüme oranında pay verilmesi gerektiğine işaret etmişti. Hükümet o zamandan bu yana Anayasa'ya aykırı olarak ücretlilere eksik ödeme yapıyor. Çalışanların büyümeden alamadıkları pay 2009-2015 dönemi sonunda yıllık yaklaşık 3 bin 200 Euro'ya ulaştı. Diğer bir deyişle, çalışanlar senelik 3.200 Euro'luk bir kazanç artışından mahrum kaldı.”

Kamu çalışan ve emekli maaşlarının reel olarak 7.13 katına çıkması gerektiğini belirten Erdoğdu, “Yani 2003 yılı başında 1.000 TL alan bir memurun maaşının 2016 sonunda 7.130 TL olması gerekiyordu. Sadece 3 bin 670 TL'ye yükseldi. Yani memur maaşları 2016 sonunda olması gerekenin ancak yarısı kadar arttı” dedi.