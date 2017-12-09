Çalışanlar zorunlu BES’ten kaçtı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ocak ayında başlayan ve çalışanlar için “tarihi fırsat” olarak değerlendirdikleri Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) ilişkin verileri açıkladı. Şimşek, sisteme otomatik olarak dahil edilen 7 milyon 704 bin 825 çalışandan, 4 milyon 662 bin 126’sının, zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) caydığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “3 Kasım 2017 tarihi itibarıyla, 3 milyon 42 bin 699 kişi sistemde kalmaya devam etmektedir” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in BES'le ilgili soru önergesini yanıtlayan Şimşek, “Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı hayata geçirmek amacıyla çıkarılan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun gereğince; çalışanlar, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak sisteme tedrici olarak dahil edilmektedir” dedi.

YÜZDE 60'I KAÇTI

Sistemin zorunlu olmadığını vurgulayan Şimşek, “3 Kasım 2017 tarihi itibarıyla, 7 milyon 704 bin 825 çalışan otomatik olarak sisteme katılmıştır. 4 milyon 662 bin 126 kişi cayma ve sonlanma hakkını kullanmış olup bu çalışanlar arasından 1 milyon 27 bin 254 kişinin halihazırda başka bir bireysel emeklilik sözleşmesi bulunmaktadır. 3 milyon 42 bin 699 kişi ise sistemde kalmaya devam etmektedir” diye konuştu. Önerge sahibi Gürer ise sisteme otomatik olarak dahil edilenlerin yüzde 60'ından fazlasının caydığını belirtti ve “Kamu emekliliği güçlendirilmelidir. Emekliliğin bireyselleşerek dolaylı yoldan özelleşmesini çalışanların benimsemediği anlaşılıyor. Çalışanların farklı kesintilerle aldıkları ücret zaten budanıyordu. Bu tür uygulamalar her kesimi kapsayacak ortak bir yaklaşım ve anlayışla değerlendirilmelidir. Ben yaptım oldu anlayışı karşılık bulmamıştır” açıklaması yaptı. Şimşek, kasım başında yaptığı bir açıklamada BES'ten cayma oranını azaltmak için sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini söylemişti. Şimşek, sisteme yeniden giriş yapacak katılımcılar için başlangıçtaki 1.000 TL'lik devlet katkısını yeniden hesaplayacaklarını belirterek, sistemi cazip hale getireceklerini söylemişti.