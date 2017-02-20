Çalışanların yüzde 34’ü BES’ten çıktı

15 Şubat itibariyle toplam 1.6 milyon kişi otomatik katılım aracılığı ile BES’e girdi, 571 bini sistemden çıktı. Çalışanların yüzde 34’ü cayma hakkını kullandı. Çoğunluk giriş yaptıkları günün ertesi çıktı.

Hürrriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan zorunlu bireysel emeklilik sistemindeki son durumu kaleme aldı. İşte Doğan’ın yazsının ilgili bölümü: Bir araştırma yaptım, 15 Şubat itibariyle toplam 1 milyon 658 bin çalışan BES'e girmiş. Bu da; 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde, otomatik katılım kriterine uyan çalışanların yüzde 90'ının sisteme giriş yaptığı anlamına geliyor. 1 Ocak-15 Şubat arasında cayma hakkını kullanarak, sistemden çıkanların sayısı ise 571 binin üzerinde. 15 Şubat itibariyle sistem kalan çalışan sayısı ise 1 milyon 87 bin. Yani, girenlerin yüzde 34'ü çıkmış ya da bir başka deyişle caymış.

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Dikkatinizi çekerim, bu oran, 15 Şubat tarihi itibariyle geçerli. Çalışanların büyük çoğunluğunun Ocak sonu, Şubat başı sisteme girdikleri düşünüldüğünde; sadece 15 günlük süre içinde yüzde 34'lük cayma oranı, gerçekten de çok yüksek. Görünen o ki, çalışanların çoğunluğu giriş yaptıkları günün ertesi hemen çıkmışlar. Siz bunun üzerine iki aylık cayma süresini bekleyenleri ekleyin, üzerine bir de ‘bak o çıkmış, ben de çıkayım' diyenleri ve tereddütte olanları koyun; daha fazla çalışan çıkacak, cayma oranı yüzde 45'lere bile yaklaşacaktır. Nitekim konuştuğum bireysel emeklilik sektörü temsilcileri de önümüzdeki günlerde çıkışların devam edeceği konusunda hemfikir. İnşallah yanılırız

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ASIL SORUN BAŞKA

Şunu da belirteyim. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, otomatik BES'e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya yürütüldüğünü söylüyor. Doğruluk payı var ama az bir kesim tarafından sistem aleyhine söylemler var; o da bence, kasıtlı değil, sistemin iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor. Asıl sorun, otomatik katılıma geçilmede acele edilmesi ve çalışanlara sistemin faydalarının yeterince anlatılmaması. Daha açık şöyle anlatayım. Otomatik katılım uygulamasının çerçevesi geçen senenin Aralık sonlarına doğru çizildi. Bin kişilik şirketlerden başlayacağı bile senenin son günlerinde netleşti.