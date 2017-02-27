Çalışanların yüzde 40’ı BES’ten çıktı

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 17 Şubat itibariyle 1 milyon 750 bin kişi zorunlu BES'e dahil oldu. Bu kişilerin yüzde 40'ını oluşturan 690 bin çalışan sistemden çıktı.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 17 Şubat itibariyle 1 milyon 750 bin kişi zorunlu BES'e dahil oldu. Bu kişilerin yüzde 40'ını oluşturan 690 bin çalışan sistemden çıktı.

EGM verilerine göre 17 Şubat itibariyle yılbaşından sonra BES’e otomatik olarak katılanların sayısı yaklaşık 1.05 milyon kişi olurken, çalışanların fon tutarı ise 95.8 milyon TL oldu.

Öte yandan sistemdeki toplam katılımcı sayısı 17 Şubat itibariyle 6.73 milyon, toplanan fon tutarı devlet katkısı dahil 63.89 milyar TL’ye ulaştı.

1 Ocak itibariyle devreye giren otomatik katılım ile 45 yaş altında, kamu veya özel sektörde çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişiler otomatik olarak sisteme dâhil edilen bir uygulama.

Otomatik katılımda yüzde 25 devlet katkısı avantajı devam ediyor ve iki ay içinde kullanılabilecek olan cayma hakkını kullanmayıp sistemde kalan katılımcılara bir defaya mahsus olmak üzere 1,000 TL tutarında ek devlet katkısı sağlanıyor.

Çalışanlar bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilirken kademeli bir geçiş uygulanıyor. Bu çerçevede ilk etapta yani 1 Ocak itibariyle çalışan sayısı 1,000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar sisteme dahil edildi.

REUTERS

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