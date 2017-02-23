Canikli’den faiz açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Gecelik ve GLP faizlerindeki artışlar geçici; şartlar düzeldiğinde bu faizler çok hızlı şekilde normale döner, TCMB'nin mesajı budur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Gecelik ve GLP faizlerindeki artışlar geçici; şartlar düzeldiğinde bu faizler çok hızlı şekilde normale döner, TCMB'nin mesajı budur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TCMB’nin gecelik ve geç likidite faizlerinde yaptığı artışların geçici olduğunu, şartlar düzeldiğinde faizlerin çok hızlı şekilde geriye döneceğini, TCMB’nin mesajının bu olduğunu söyledi.

Canikli, Habertürk televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, hükümetin ve Merkez Bankası’nın politika faizinde artış yapmadan attığı adımlarla Türkiye’nin bundan sonra spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmayacağını, bu politikaların devam edeceğini belirtti.

TCMB’nin uyguladığı, kimi zaman eleştirilen ancak TL’deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10.35 civarında seyrediyor.

TCMB verilerine göre, ortalama fonlama maliyeti Ocak ayı ortasındaki seviyeler olan yüzde 8.3’ten bir ayda 2 tam puan yükselirken TCMB son beş yılın en sıkı para politikasını uyguluyor.

Canikli’nin konuşmasında öne çıkan diğer bazı başlıklar şöyle:

* Türkiye bundan sonra geçmişte karşılaştığı spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmayacak, bunda en büyük pay TCMB’nindir, bu politika devam edecektir

* Politika faizinde bir artış yaşanmadı, gecelik ve GLP’de artış oldu ancak bunlar geçici

* Şartlar düzeldiğinde bu (faizler) çok hızlı şekilde normale döner, TCMB’nin mesajı budur

* Her zaman piyasalar dalgalanır, kur hedefimiz yok

* Alınan tedbirlerin ardından piyasalarda toparlanma başladı, seçime kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmasını planladık

* KGF aracılığıyla 250,000 TL’lik yeni bir garanti fonu oluşturduk, son toplantı bugün; önümüzdeki hafta itibarıyla uygulamaya koyuyoruz

* Finansman ve istihdam konularında atılan adımlarla piyasanın tüm ihtiyaçlarını yerine getirdik ancak mali disiplinden zerre kadar taviz olmayacak

* Foreks piyasasına ilişkin atılan adımlardan geri dönüş söz konusu değil

* Foreks piyasasında bir kumar mantığı hayata geçmeye başlamıştı önlem almasaydık Türkiye dijital bir kumarhaneye dönecekti, küçük yatırımcıların tamamı kaybediyordu

* Foreks düzenlemesi öncesi kaldıraçlı işlem hacmi günlük 16-17 milyar dolara çıkmıştı; düzenlemeden sonra 2 milyar dolara düştü

* TVF pasifte bekleyen kıymetlerin ekonomiye katılmasından ibarettir; bu yolla 100 milyarlarca dolar kaynak üreteceğiz