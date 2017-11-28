Canıtez ve Erdemir hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab soruşturmasının eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H. Kim hakkında başlattığı soruşturma kapsamında eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir ve 17-25 Aralı sürecinde 28 Ocak 2014 tarihinde Halkbank ile ilgili rapor yazan Osman Zeki Canıtez hakkında “Devletin Güvenliğine ilişkin Belgeleri Tahrip etme, Amacı dışında Kullanma, Hile ile alma” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda Erdemir ve Canıtez'in, ABD'deki Rıza Zarrab davasında delil olan “raporu” Amerikan savcısına ulaştırdığı belirtildi. Kararda, Erdemir ve Canıtez'in Zarrab davasının tanık listesinde yer aldığı ifade edildi.