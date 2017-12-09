Çarçur plaza

Bankalara olan kredi borcuyla gündemde olan Türk Telekom, İstanbul Ümraniye’de yeni inşa ettiği yönetim binasını yıkıyor.

Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi, 11 Kasım 2005 tarihinde Suudi merkezli Oger Telecom'a 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında satıldı. Son dönemde özelleştirme borcunu öderken kullanılan kredinin geri ödemesinde yaşanan sıkıntılarla gündemde olan şirket, son 12 yılda 423 milyon liralık gayrimenkul satarken, 1.5 milyar lira değerinde gayrimenkul satın aldı. Çok sayıda inşaat yatırımına imza atan Türk Telekom'un 2012'de İstanbul Ümraniye İlçesi'nde “finans merkezi” olarak bilinen bölgede yapımına başladığı plaza ise yıkılıyor.

YENİDEN YAPILACAK

60 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve tamamlandığında Türk Telekom İstanbul Bölge Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılması beklenen yapı, uzun süredir “kaba” inşaat olarak duruyordu. Kısa bir süre önce binanın çatısına iş makineleri çıkartıldı ve yıkım işlemi başladı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, önceki yönetim tarafından onay verilen binanın tasarımı, yeni yönetim tarafından beğenilmedi ve bu nedenle projede değişikliğe gidildi. Komşu parselde yer alan eski yapıların da yıkılmasıyla biri 25 diğeri 10 kattan oluşan iki bloklu yeni bir plaza inşa edileceği öğrenildi. Eski projenin rafa kalkmasıyla milyonlarca liralık inşaat harcaması çöpe giderken, yıkım işlemlerinin ardından yeni proje için belediyeye başvurulacak. Mimari çizimleri devam eden hizmet binasında TT Akademi, IPTV gibi birimlerin de yer alması bekleniyor. İnşa edilecek bina, çok sayıda banka, sigorta ve şirket genel müdürlüğüne komşu olacak.

BANKALARA REHİN VERDİ

Lübnanlı Hariri Ailesi'nin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini 6.5 milyar dolara satın aldı. İşlem Türkiye'de kurulan Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapıldı.

OTAŞ, 2007 yılında 4.5 milyar dolarlık kredi kullanarak özelleştirme borcunu kapattı. Şirket, 2013 yılında bankalara olan borcunu ödemek için ise yeniden kredi çekti. 29 bankadan 4 milyar 750 milyon dolarfinansman sağlayan OTAŞ, 11 yıl daha işletme hakkını bulundurduğu Türk Telekom'un hisselerini bankalara rehin verdi. Ancak, ilk üç taksidi Eylül 2016'dan bu yana ödemeyen OTAŞ, kredinin yeniden yapılandırılması için müzakere yürütüyor.

YÖNETİMİ DEĞİŞMEDİ

2006'dan 2014 sonuna kadar Türk Telekom'dan elde ettiği kâr 6.6 milyar dolar olan OTAŞ, aslında özelleştirme parasını çıkarmış durumda. Eğer borçları ödeyemez ve hisseler 29 bankaya devredilirse zararı olmayacak.

Telekom'un yüzde 25 hissedarı olan Hazine, OTAŞ'a, ağustos ayının başında bir mektup yazarak kredi sorununun çözümü için 60 gün süre vermiş, temerrüt sorununun çözülememesi durumunda Hazine'ye yönetim kurulunu değiştirme yetkisi veren şirketin esas sözleşmesindeki ilgili madde hatırlatılmıştı. Ancak yönetim kurulunda henüz bir değişikliğe gidilmedi.

15 MİLYAR LİRA BORÇ

Özelleştirilmeden önce borcu olmayan Türk Telekom'un borcu her geçen gün artıyor. Son olarak Libor+1,85 faiz oranıyla Bank of America NA'dan 100 milyon dolar kredi kullanan şirketin, 30 Eylül 2017 tarihli bilançosuna göre 15 milyar 337 milyon lira kredi borcu var. Dolar kurunda son dönemdeki artış ve yeni borçlanma dikkate alındığında Türk Telekom'un bankalara olan kredi borcunun 20 milyar liraya yaklaştığı görüldü.

ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

1995'te 74 bin 840 kişinin çalıştığı Türk Telekom'da özelleştirmenin gerçekleştiği 2005 yılına kadar personel sayısı 51 bin 737'ye geriledi. 10 yılda çalışan sayısı 23 bin kişi azaldı.Özelleştirmenin ardından çalışan sayısı 22 bine kadar gerileyen Telekom'da 33 bin kişi istihdam ediliyor.