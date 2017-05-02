Çarklar durdu, 1077 fabrika şalteri indirdi

Yaşanan durgunluk nedeniyle son bir yıl içerisinde 1.077 fabrika elektrik aboneliğini sonlandırdı ve üretimden elini eteğini çekti

Ekonominin nabzını tutan en önemli göstergelerden biri olan elektrik abonesi sayısı meskenlerde artarken, sanayide dramatik bir şekilde azaldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) şubat ayı elektrik raporunu yayımladı. Rapora göre, son bir yıl içerisinde sanayi elektriği kullanan 1.077 fabrika ve üretim atölyesinin elektrik aboneliği sona erdi. Geçen yıl şubat ayında sanayi elektriği kullanan abone sayısı 62 bin 53 düzeyinde bulunurken, bu yıl bu sayı 60 bin 976'ya geriledi. Ülke genelinde elektrik abonesi sayısı toplamda yüzde 3.21 artmasına karşın sanayici sayısında yüzde 1.74 oranında düşüş yaşandı.

TİCARETHANE ARTTI

Rapora göre ülke genelinde kamu ve özel sektörün ürettiği elektriği kullanan toplam elektrik abonesi sayısı şubattan şubata son bir yılda 40 milyon 4 binden, 41 milyon 290 bine çıktı. Sanayideki abone erimesinin aksine ticarethane sayısında yüzde 4.91'lik artış gerçekleşti. Geçen yıl şubat ayında 6 milyon 299 bin olan ticarethane elektrik abonesi sayısı bu yıl 6 milyon 608 bine çıktı. Bu veri, sanayideki kan kaybına karşılık ülkede ticaret ve hizmetler sektöründe büyüme yaşandığını işaret ediyor. Tarımsal sulama kullanan abone sayısı yüzde 3.5 artarken mesken abonelerinin sayısı da 32.7 milyondan 33.7 milyona yükseldi.

Son bir yıl içerisinde ülke genelinde toplam elektrik tüketimi yüzde 5.86 oranında artarken sanayi elektriğindeki tüketim artışı yüzde 2.62'de kaldı. Buna karşılık meskenlerin elektrik tüketimi yüzde 5.78, ticarethanelerin tüketimi yüzde 10.27 ve tarımsal sulamanın kullandığı elektrik miktarı da yüzde 72.3 oranında artış gösterdi.

İthal kömürden üretilen elektrik arttı

Rapora göre, şubat ayı itibarıyla son bir yılda Türkiye'nin lisanslı elektrik üretim miktarı yüzde 7.2 artarak 20.8 milyon megavat saatten 22.3 milyon megavat saate yükseldi. Buna karşılık ithal kömürden üretilen elektrik miktarı yüzde 20.5 artarak, genel ortalamanın yaklaşık 3 kat üzerinde 3.4 milyon megavat saatten 4.2 milyon megavat saat düzeyine çıktı. Bu yüksek artışla sıralama değişti, ithal kömürden üretilen elektrik, hidrolik barajlarından üretilen elektrik miktarını geçerek ikinciliğe yükseldi. Böylece Türkiye'nin en çok elektrik üreten santraller sıralamasında ilk iki sırayı ithal doğalgaz ve ithal kömür aldı.