Carrefoursa Kayseri’deki 11 mağazasını sattı

Carrefoursa Kayseri'deki 11 mağazasını 6 milyon 580 bin TL'ye Migros'a devir edeceği için sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Carrefoursa dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada, işletmekte olduğu söz konusu 11 mağazadan Carrefoursa’nın devir hakkına sahip olduğu sekiz adedinin alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla; devir hakkına sahip olmadığı üç adet mağazanın ise alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla Migros’a devri için sözleşme imzalandığı belirtti.

Açıklamaya göre, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecek.