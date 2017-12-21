CarrefourSA’nın ilk Gurme marketi, Ortaköy’de açıldı

CarrefourSA, toplam 3,5 milyon TL yatırımla yenilenen Ortaköy’deki Gurme marketini, hizmete açtı. CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin; “Şefliği veya gurmeliği meslek olarak edinenleri ya da bir gurme kadar damak tadına önem verenleri düşünerek dünyanın dört bir yanındaki özel lezzetlerden seçtiklerimizi Gurme marketlerimize getiriyoruz. İnanıyoruz ki Gurme marketlerimiz, reyonlarındaki seçkin lezzetleri barındıran ürünleriyle tüketicilerimiz için adeta bir yaşam alanı olacak” dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İstanbul Ortaköy'de yenilediği Gurme formatındaki marketini Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla 20 Aralık 2017, Çarşamba akşamı tüketicileriyle buluşturdu.

ATA KÖSEOĞLU: CARREFOURSA İHTİYAÇLARA GÖRE HİZMET ANLAYIŞINI YENİLİYOR

CarrefourSA'nın Ortaköy'deki Gurme marketini yeni yüzüyle tüketicileriyle buluşturmasını değerlendiren Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, şunları dile getirdi: “Sabancı Topluluğu olarak gıda perakendeciliğinde yenilikleri takip ediyor, tüketici ihtiyaçlarına göre hizmet anlayışımızı şekillendiriyoruz. Bu çerçevede daha etkin ve daha verimli bir şekilde tüketicilere ulaşan CarrefourSA'nın bugünden sonra farklı hizmet ve uygulamalarla başarısını artırarak geleceğe uzanacağına inancımız tam.”

Z. HAKAN ERGİN: CARRAFOURSA'NIN YÜKSELEN YILDIZI GURME

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, değerlendirmesinde Gurme marketlerini tasarım, ürün gamı ve rahat alışveriş imkânı sunabilmesi adına özgün bir yapıya kavuşturarak yenilenmiş formatıyla tüketicilerle buluşturduklarının altını çizdi.

Hakan Ergin, şunları söyledi: “Ortaköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın en popüler iş ve yaşam merkezlerinden biri. Lezzet adına birçok durağı barındırırken aynı zamanda çevresindeki iş yerlerine yürüme mesafesinde bulunan Ortaköy'deki Gurme marketimizi, Ortaköy'ün kozmopolit yapısı ve yerel halkının beklentilerine göre toplam 3,5 milyon TL yatırımla yeniden şekillendirdik. Şefliği veya gurmeliği meslek olarak edinenleri ya da bir gurme kadar damak tadına önem verenleri düşünerek dünyanın dört bir yanındaki farklı lezzetlerden seçtiklerimizi Gurme marketlerimize getiriyoruz. İnanıyoruz ki Gurme marketlerimiz, reyonlarındaki farklı lezzetleri barındıran ürünleriyle tüketicilerimiz için adeta bir yaşam alanı olacak.”

AYTEN ENGİN ERÇEVİK: GURME İLE TADINIZA HAYAT KATIYORUZ

CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik de, yenilenen Gurme formatına ilişkin yaptığı değerlendirmede formatı oluştururken bölgede yaşayan tüketicilerin alışkanlıkları ve bu tüketicilerle yapılan saha araştırmaları için büyük emek harcadıklarını vurguladı.

Market içindeki en önemli konunun ürün gamının yeniden düzenlenmesi olduğunu dile getiren Ayten Engin Erçevik; “Farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan tüketiciler için vazgeçilmez bir alışveriş noktası oluşturduk. Bu başarının altında yalnızca farklılaşan ürün gamı değil, rahat bir alışveriş ortamının sağlanması da yatıyor. Bu noktada özel bir mimari ekiple çalışarak Gurme marketlerimizin yeni formatını oluşturduk. Damağınızda alıştığınız tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz” dedi.

Erçevik, “Gurme marketimizde hem yöresel lezzetlere yer vererek hem de dünya mutfaklarından farklı tatlardaki ürünleri reyonlarımıza taşıyarak tüketicilerin alışveriş için akıllarına gelen ilk market oluyoruz. Marketimizde sebze – meyve, et ve şarküteri, balık, unlu mamuller ya da organik ürünlerin yanı sıra suşi reyonu, füme bölümü, kabuklu deniz mahsulleri, vegan yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, geniş bir mahzen, dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinden öğütülen kahveler gibi farklı ürünlerimizi uzman çalışanlarımız ile sunduğumuz servis kalitemizle tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Gıda dışı ürün gamında da bu lezzetlerin tamamlayıcılarını aynı çatı altında sunarak müşterilerimizin hayatlarını aynı zamanda kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.