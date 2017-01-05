CES teknoloji fuarı başladı

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Uluslarasası CES teknoloji fuarı ABD'nin Las Vegas kentinde başladı. Yaklaşık 3 bin şirket en son teknoloji ürünlerini fuarda tanıtıyor.
Japon otomotiv devi Toyota'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Bob Carter, Toyota'nın yeni otomobili Comcept-i'yi tanıttı.
Geleceğin otomobili olarak tanıtılan Concept-i'nin, sürücüsünün isteklerini ve alışkanlığını öğrenebilme yeteneğine sahip olduğu vurgulandı.
Sony CEO'su Kazui Hirai, yeni gürültü önleyicili kablosuz kulaklıkları tanıttı.
Kulak içi versionları da olan kablosuz kulaklıklar müzikseverlerin oldukça ilgisini çekti.
Sony'nin yeni 4K OLED teknojili Bravia televizyonu da Sony CEO'su Hirai tarafınfan fuarda tanıtıldı. Televizyonun en önemli özelliği akustik yüzeye sahip olması.
Tamamen ekrandan oluşan televizyonda hoparlörler için yer yok. Çünkü yüzeyin tamamına dağılan ses ekrandan geliyor.
Oyun konsolu Playstation'un VR gözlüğü de fuarda görücüye çıktı.
Bilgisayar donanımı üreticisi Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, sürücüsüz otomobiller için geliştirdiği süper bilgisayarı Xavier Al'ı tanıttı. Nvidia'nın da sürücüsüz otomobil üretimi aşamasında olduğu biliniyor.
G, evler için Hub Robot ve hava limanları için Airbot isimli iki robot tanıttı.
Hub Robot, ev sahibiyle iletişime geçen, sesli komut alan, sesli cevap verebilen, müzik çalan, akıllı ev aletlerini kontrol edebilen bir akıllı ev asistanı. Airbot ise, hava limanlarında kullanılması için tasarlanmış, yolcuları yönlendirmeye yardımcı olan bir “danışma robotu”.
Powervision robot şirketi, balıkçılıkta devrim yaratacak ürünlerini gösterdi. Bu insansız denizaltı, balık sürülerini bulup balıkçılara haber veriyor.
Fuarda sağlık ürünlerine de yer verildi. Raphael Akıllı Eldiven ile felçli hastaların daha rahat hareket edebilecekleri vurgulandı.
YouCam makyaj aynası, kamerası sayesinde yüzünüzü algılayarak doğru makyaj yapmanızda size yardımcı oluyor.
Quantum LED olarak da ifade edilen QLED teknolojisi, normal bir LED'e göre 64 kat daha fazlaya denk gelen 1 milyar renk üretebiliyor.
Samsung Başkan Yardımcısı Joe Stinziano, yeni Samsung QLED TV'leri sundu
Facebook'un sahip olduğu Oculus Rİft sanal gerçeklik gözlükleri de fuarda epey ilgi çekti.
Faraday Future, kendi kendine park yeri bulup park edebilen yeni elektrikli otomobili FF91'i ile fuara damgasını vurdu
Teknoloji devi Intel'in yeni 20 nm çipe sahip laptobu, CEO Brian Krzanich'ın ellerinde görücüye çıktı.
Fuarda tanıtılan bir diğer Sony ürünü Sony RX100 V kamera.
CES teknoloji fuarı başladı
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