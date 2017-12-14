Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 14 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları

Altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün dünkü fiyatlarla sabitlenmiş gibi görünüyor. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükseliyor mu? 14.12.2017 altın ne kadar? Perşembe günü çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 14 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları

14.12.2017 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 14 Aralık 2017'de altının geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 154-155 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

154,08 liradan alınırken, 154,14 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 246,84 liradan alınırken 253,01 liradan satılıyor. Yarım altın da 493,68'den alınırken 506,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1023,60 liradan alınıp 1039,07 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 987,82 liradan alınırken 1019,46 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.