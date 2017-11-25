Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 25 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları

25 Kasım 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükseldiği yerde kalmış gibi görünüyor. Altın yükseliyor mu? Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın düştü mü? Cumartesi günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 25.11 2017 Cumartesi gram altın ne kadar?

25.11 2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. 25 Kasım 2017'de altın geçtiğimiz günlere oranla yine yükselişte. Amerika ile olan siyasi gerilim altın fiyatlarına da yansımıştı. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 152-153 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,86 liradan alınırken, 163,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 262,22 liradan alınırken 268,77 liradan satılıyor. Yarım altın da 524,43'dan alınırken 537,54 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1081,35 liradan alınıp 1097,69 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,57 liradan alınırken 1079,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.