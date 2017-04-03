Çeyrek altın ne kadar? İşte 03.04.2017 tarihli güncel altın fiyatları!

03 Nisan 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 03.04.2017 Pazartesi için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

03 Nisan 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 03.04.2017 Pazartesi için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Yatırım yapacak veya hediye almayı düşünen vatandaşın yakından takip ettiği çeyrek altın bugün yani 03.04.2017 Pazartesi günü ne kadar? Çeyrek altın fiyatları düne göre değişmedi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 239.07 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 145.90 liradan satılıyor. Spot altının onsu ise 1248.60 dolar.

Çeyrek altın fiyatları Türkiye’de altın yatırımı için en çok takip edilen kalemlerden biridir. Öyle ki çeyrek altın sosyal yaşamda da kendine yer bulmuştur. Bebek ziyareti için alınır; nişanlarda, düğünlerde, sünnetlerde takılır, altın günlerinde alınır ve bunun dışında pek çok vesile ile hediye olarak paylaşılır. Türkiye’de altın fiyatları ons, gram, cumhuriyet, tam, Reşat gibi birimlerle ifade edilirken bunlardan çeyrek altın en çok merak edilen ve takip edilenidir denilebilir. Çeyrek altın fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde ise gram altına olan ilgi ve talep artmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.