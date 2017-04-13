Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira oldu. Çeyrek altın ise 249 liradan alıcı buluyor.

Uluslarasın piyasalarda altın fiyatları ABD’nin Rusya ve Kuzey Kore ile ilişkilerinde yaşanan gerilimin artması üzerine beş ayın zirve seviyesi yakınlarında seyrederken, fiyatlar Başkan Trump’ın ABD dolarının çök güçlü olduğunu söylemesinden de destek buldu. Spot altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0.1 gerileyerek 1,285.26 dolardan işlem görürken, erken saatlerde 1,287.98 dolara kadar çıkarak 10 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da ise 151,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 151,70 liradan, 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata lira 1,015 liradan satılıyor. 138 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 143 liradan, 975 liradan alınan lira (tam) ziynet 995 liradan, 488 liradan alınan yarım ziynet 498 liradan, 244 liradan alınan çeyrek altın 249 liradan satılıyor.