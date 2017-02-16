CHP’li vekilden flaş iddia

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, geçici vergi beyannamesine göre 2016 dördüncü çeyrek için 6.5 milyar TL zarar eden THY'nin Genel Müdürü tarafından geçen ay yapılan açıklamasının "manipülasyon suçu" olduğunu iddia etti. THY Genel Müdürü İlker Aycı'nın 28 Ocak'ta yaptığı "bu zor yılı telafi ederek kapattık, inşallah Mart'a açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz" demişti.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, geçici vergi beyannamesine göre 2016 dördüncü çeyrek için 6.5 milyar TL zarar eden THY'nin Genel Müdürü tarafından geçen ay yapılan açıklamasının "manipülasyon suçu" olduğunu iddia etti. THY Genel Müdürü İlker Aycı'nın 28 Ocak'ta yaptığı "bu zor yılı telafi ederek kapattık, inşallah Mart'a açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz" demişti.

THY Genel Müdürü İlker Aycı’nın yaklaşık 20 gün önce, 28 Ocak’ta yaptığı “bu zor yılı telafi ederek kapattık, inşallah Mart’a açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz” demişti. THY’nin, geçici vergi beyannamesine göre şirket 2016'nın dördüncü çeyreğinde 6 milyar 535 milyon 121 bin 777 TL zarar ettiği orataya çıktı. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, halka açık bir şirket olan THY’nin Genel Müdürü’nün bu açıklamasının ardından ortaya çıkan rakamlara bakılınca, “Aycı’nın manipülasyon suçu işlediğini” iddia etti. Pekşen, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, 2016 dördüncü çeyrek için 6.5 milyar TL zarar açıklayan THY Genel Müdürü’nün geçen ayki açıklamasının “manipülasyon suçu olduğunu” iddia ederek, şöyle dedi;

“SPK İNCELEMESİNİ DİKKATLE TAKİP EDECEĞİM…”

“THY, son çeyrek için 6.5 milyar TL’lik zarar açıklanmış. Bir ay önce THY Genel Müdürü kamuoyuna şirketin kârlı olduğu yönünde açıklamalar yapıyordu. Bu manipülasyon suçudur. SPK’nın bu konudaki incelemesini dikkatle ve titizlikle takip edeceğim”

THY GENEL MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?

THY Genel Müdürü Aycı 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu;

“2016 çok zor bir yıldı. Ülkemiz için de öyle oldu. Aldığımız tedbirlerle, tasarruf tedbirleriyle hem de planladığımız kapasite kalkınma ile uygulamalarımızla Genel Müdürümüzle birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerimizle yaptığımız çalışmalarla, bu zor yılı telafi ederek kapattık. İnşallah, Mart'ta açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz. Çok zor bir dönemde neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak. Aynı şekilde 2017 yılına da çok daha ümitli ve çok daha ümit var giriyoruz. Tasarruf tedbirlerimizi ve gardımızı hiçbir şekilde açmadan aklı başında ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, yaralarımızı sarmış olarak 2017'ye girdik.”