CHP’li vekilden zam önerisi: Maaşlara enflasyon oranı + büyüme oranı kadar zam yapılsın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM Genel Kurulunda 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinde, CHP Grubu adına Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK bütçeleri üzerinde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li vekil konuşmasında maaşlara enflasyon oranı + büyüme oranı kadar zam çağrısında bulundu.

Konuşmasında TUİK'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 11.1'lik üçüncü çeyrek büyüme rakamını da değerlendiren Karabıyık, “Bu bir tabela büyümesidir. Ekonomi tüketim artışıyla, borçla büyümüştür, ÖTV, KDV indirimiyle ve Hazine destekli kredilerle hormonlu olarak büyüme sağlanmıştır. AKP salt büyümeye bakıyor, nicelik olarak büyüdük mü, büyüdük. Peki niteliği nasıl, sürdürülebilir mi, hane halkına yansır mı, istihdamı artırır mı, buna bakmıyor.

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“İKTİDAR, LÜKSLERİ AZALTSIN, TASARRUF ETSİN”

Bütçe gelirinin yüzde 86'sının vergi geliri olduğunu ve bunların da yüzde 60'ının dolaylı vergi, yani tüketim üzerinden alındığını kaydeden Karabıyık, “Bu vergilerin yüzde 40'ı ise doğrudan vergi. Peki istihdam edilenlerin yüzde 65'i ücretli çalışan değil mi? Yani, sonuçta her şekilde vergi ücretliden, memurdan, vatandaştan toplanıyor. Maaşlara ve ücretlere zam yapmaya gelince ise iktidar “ücretliler fedakarlık yapsın” diyor. O zaman fedakarlığı iktidar yapsın, lüksleri azaltsın, tasarruf etsin” dedi.

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“ÜCRETLERİ YÜKSELTİN”

TBMM Genel Kurulu'nda “Haydi o zaman, madem büyüdük ve sevindik, şimdi emekçi de memur da sevinsin.” diye seslenen CHP'li vekil, “Ücretlere, maaşlara enflasyon oranı + büyüme oranı kadar zam yapın. Eğer bu oranda zam yapmayıp, emekçiye büyümeden hakkını vermiyorsanız, bu büyüme nasıl bir büyüme, bu büyüme kimin işine yarayacak, bu parayı ne yaptınız onu açıklayın! Ve unutmayın ki büyüme yüzde 11'e çıktığında emekçinin ücretinin milli gelirden aldığı pay yüzde 36'dan yüzde 32'ye indi. Şimdi bunu telafi edin. Hem enflasyona yenik düşürdüğünüz ücretleri yükseltin, ayrıca madem yüzde 11'lik büyüdük, bunu ücretlere yansıtın da sadece siz sevinmeyin; vatandaş da, çalışan da sevinsin” çağrısında bulundu.