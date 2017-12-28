Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) nasıl kayıt olunur? Başvuru süresi uzatıldı!

Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıt yaptırması gerekiyor. Peki Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) nasıl kayıt olunur? Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olmak için son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

Çiftçi Kayıt Sistemi aracılığı ile çiftçilere destek veriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmak için sayılı günler kaldı. Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, çiftçileri kayıt yaptırmayı son güne bırakmamaları yönünde uyardı. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) nasıl kayıt olunur? Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ne zaman sona eriyor?

Adıyaman'ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yaptıkları yoğun girişimlerle 31 Aralık 2017 tarihine uzatılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinde son haftaya girildiği konusunda uyarılarda bulundu.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıt sistemine başvuru yapmalarını unutmamaları için çağrıda bulundu.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE KAYIT NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Başvuru için son haftaya girildiğini hatırlatan Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, “Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olmayan çiftçilerimizin desteklerden yararlanması mümkün değildir. Bundan dolayı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu ihmal edilmemelidir. Çiftçilerimizin, 2017 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için odamızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor” dedi.

Sümer, 30 ve 31 Aralık tarihlerinin tatil günleri olduğunu da vurgulayarak, “Herhangi bir sorun yaşanmaması için 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar çiftçilerimizin başvurularını tamamlamaları yararlarına olacaktır” diye konuştu.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

Çiftçi kayıt sistemine ilk kayıt 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar arazi sahiplerinin başvurusu, arazi kiralayanların başvurusu ve arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların başvurusu şeklindedir.

Çiftçi kayıt sistemine ilk kez kayıt oluyorsanız öncelikle kimlik bilgilerinizi beyaz edeceğiniz evrakları doldurmalısınız. Tapularınızın fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız. Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız. Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün ya da mahallenin muhtarına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuz ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinizin bulunduğu tarım ilçe müdürlüğüne arazi merkez ilçede ise tarım müdürlüğüne yapmalısınız.

YENİ ÇİFTÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYIN