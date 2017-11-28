Çiftçilere yeni darbe

AKP hükümeti, yayınladığı yeni tebliğle özel şirketlere elektrik borcu olan çiftçinin tarımsal destek alacaklarına bankada bloke koyabilecek.

Hükümet, dağıtım hakkını özelleştirme yoluyla devrettiği elektrik şirketlerinin vatandaştan toplayamadığı paraların peşine düştü. Çiftçiler, özel şirketlere olan elektrik borcunu ödemezse, bütçeden aktarılan tarımsal destek paralarını bankadan çekemeyecek. Tarım Bakanlığı Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik borçlarının tahsili için borçlu çiftçilerin tarımsal destek alacaklarına bankada bloke koyulmasının önünü açan tebliğini Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğe göre, bu bölgede elektrik dağıtımını yapan Dicle Elektrik şirketine birikmiş borcunu ödemeyen çiftçiler, kendi adlarına bankaya yatmış tarımsal destek paralarını blokaj nedeniyle çekemeyecekler.

3 GÜN İÇİNDE BİLDİRECEK

Tebliğ, şirkete borçlu çiftçilerin destek ödemelerini bankadan çekmesini önlemek için bir dizi mekanizmayı içeriyor. Buna göre, öncelikle Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağını daha planlama aşamasında elektrik şirketine bildirecek. Bu bilgiyi alan elektrik şirketi, kendi kayıtlarında görünen borçluların listesini en geç 3 gün içerisinde destek paralarının yatırıldığı Ziraat Bankası'na iletecek. Banka, kendilerine tarımsal destek ödemesi yapılacak çiftçilerin TC kimlik numaralarıyla elektrik şirketinin gönderdiği borçlu listesindeki TC kimlik numaralarını karşılaştıracak. Kimlik numaraları örtüşen çiftçilerin hesabına banka bloke koyacak.

BORCUNU ÖDERSEN ALIRSIN

Çiftçi, bu mekanizmadan habersiz olarak devletin kendisine gönderdiği tarımsal destek ödemesini tahsil etmek için banka şubesine gittiğinde parasını borcundan dolayı çekemeyeceğini öğrenecek. Çiftçiye, alacağını tahsil edebilmesi için ya şirkete olan elektrik borcunun tamamını ödemesi ya da borcuna karşılık gelen destek ödemesi kadar tutarın şirket hesabına aktarılmasına onay vermesi gerektiği bildirilecek. Borcunu ödeyen çiftçi, eğer hesabında hâlâ destek ödemesi kalmışsa bankadan çekip harcayacak.