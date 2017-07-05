Çiğ süte zam geldi

Yapılan 9 kuruşluk zamla 1 lira 21 kuruş olan çiğ süt fiyatları 1 lira 30 kuruşa yükseldi.

Edirne'de çiğ inek sütünün litre fiyatına 9 kuruş zam geldi. 1 lira 21 kuruş olan çiğ sütün litre fiyatı zamla birlikte 1 lira 30 kuruşa yükseldi.

Ulusal Süt Konseyi, sanayi ve üreticilerle Ankara'da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yem fiyatları, raf fiyatları, üreticinin giderleri göz önüne alınarak işlenmemiş süte 9 kuruşluk zam yapılma kararına varıldı. Bazı üreticiler zammı yerinde bulurken bazıları ise zammı az bulduğunu ifade etti.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ulusal Süt Konseyi, Ankara'da toplantı gerçekleştirdi. 1 Temmuz-28 Şubat 2018 tarihinde geçerli olmak üzere soğutulmuş inek sütüne 9 kuruş zam yapıldı. Konsey, 2018 yeniden toplanacak. Hayırlı olsun üreticimize” dedi.