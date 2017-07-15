Çin Seddi yapılaşma

Turizm imarlı araziler üzerinde İmar Kanunu’na aykırı bir şekilde inşa edilen apartmanlar, ilçenin siluetini değiştiriyor

Çeşme'de turistik tesis açmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım belgesi alan müteahhitler, belediyeden aldıkları otel ruhsatıyla inşa ettikleri yapıları yasalara aykırı bir şekilde satışa sunuyor. Çeşme'deki bu yapılaşmayı yakından takip eden Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Arel, SÖZCÜ'ye ilçenin dünü, bugünü ve yarını hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

– NEGATİF BÜYÜYOR: Çeşme, doğa – tarih – termal turizmi ve ekonomisi yaratılabilecek müstesna bir değer. Ancak turizm alanındaki tüm ayrıcalıklarına ve iddiasına rağmen tüm yasal düzenlemelere, yasalara ve koruma kanunlarına aykırı olarak negatif büyüyor.

– TURİZME KAPATILIYOR: Denizden, havadan ve karadan dünya turizmine açılması planlanmış, doğal – tarihi alanları SİT bölgelerine ayrılarak koruma altına alınmış ve turizm bölgesi ilan edilmiş yarımadamız, tam tersine turizme kapatılıyor.

– ÇOK KATLI YAZLIKLAR: Turizm imarlı, imarsız alanların, kıyıların, koyların, tarım arazilerinin, hatta arkeolojik alanların ve Hazine parsellerinin dahi işgal ile konut üretimine, çok katlı yazlık konut yapılaşmalarına katledildiği görülüyor.

– TIR MERKEZİ OLDU: Geçmişten günümüze devam eden, imara aykırı yapılaşma son 20 yılda, termal turizminin katledilmesi ve uluslararası limanın turizm amaçlı değil de ticari olarak tahsis edilmesiyle, ilçe ekonomisi, “çimento” ve “TIR garajı” haline sokuldu.

– PLANLAMA YOK: Nihai olarak bu trend rezidanslarla ivme kazandı. Çeşme sahilleri, turizm imarlı alanlarda lüks konutlar üretmek için Çin Seddi yapılaşmasına kurban ediliyor. Doğa katili yazlık konutlara karşılık, nitelikli yatak sayısı yalnızca 3-5 bin dolaylarında olan Çeşme'de turizm namına, havalimanı, spor tesisleri, arkeolojik alanların restorasyonu başta olmak üzere hiçbir yatırım veya alt yapısal planlama bulunmuyor. Çevre ve tarih katliamı, tüm yasalara imar hukukuna aykırı yönde büyüyor.

Rezidanskondular Çeşme'ye yayılıyor

Folkart Ardıç Folkart Yapı, Ilıca Mahallesi'nde bulunan 2 bin 756 metrekare büyüklüğündeki arazide 15 oda ve 60 yatak kapasiteli otel inşa etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım belgesi aldı. Turizm tesisi imarıyla 7 katlı olarak inşa edilen projede 27 adet konut yer alıyor.

Folkart Hills Folkart Yapı, Çeşme Fenerburnu'ndaki turizm imarlı arazide de ev yapıp, satıyor ve kat mülkiyeti kurulamadığı için arsa hisseli tapu veriyor. Çeşme Marina karşısında yer alan turizm imarlı 13 bin 955 metrekarelik arazide 28 adet 1+1, 19 adet 2+1, 20 adet 3+1 daire ve 3 adet 4+1 olmak üzere toplam 70 daire inşa ediyor.

Ayasandra

Çeşme Tekke Koyu'ndaki 29 bin metrekarelik arazide termal ve kür merkezi yapmak için Ayasandra adlı şirket Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin aldı. Ancak, 40 odalı otel binasının yanına iki katlı 89 villa yaptı ve satıldı. Alıcılara tapu yerine, kurulan şirketten hisse verildi. Projede yaşam iki yıl önce başladı.

Casa De Playa

Kuryap İnşaat, Dalyan Köyü'nde bakanlıktan 96 odalı 212 yatak kapasiteli “Casa De Playa Otel” adlı termal tesis için yatırım belgesi aldı. 7943 ada 4 parselde 70 odalı bir otel ve 32 daire inşa etti. Kat mülkiyeti kurulamadığı için arsa hisseli tapu veriliyor.

The Chesme

Kar İnşaat Boyalık Koyu'nda hayata geçireceği proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak 88 yatak kapasiteli ve 22 odadan oluşacak otel yapımına izin aldı. Ancak firma halihazırda satışına devam ettiği 24 daire inşa etti.

Sea Homes

Alman Homes firması, Çeşme Ilıca Mahallesi'nde yer alan araziye 35 odalı ve 140 yataklı “Homes Paşalimanı” adlı oteli inşa etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin aldı. Ancak firma 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipinde 36 rezidans inşa etti ve 390 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla vatandaşlara sattı.

Quattordici / Porto Dieci

Veryeriler İnşaat, Çeşme Ayasandra Koyu'nda 19 odalı 38 yatak kapasiteli bir otel inşa etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin aldı. Ancak firma Quattordici adlı projede 8 dubleks villa ve 6 rezidans inşa etti. Firma ayrıca, Çeşme Alaçatı'da 10 oda 20 yatak kapasiteli otel için izin aldığı Porto Dieci adlı projede 4 villa inşa edip, satışa sundu.

Yeşil alanlar ranta açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir – Manisa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'yla Çeşme'de toplam 2.3 milyon metrekarelik doğal sit ve yeşil alan turizm tercihli konut alanına çevrildi. İlçe merkezinde 620 bin metrekarelik birinci derece doğal sit alanı, Musallah Mahallesi'nde 430 bin metrekarelik “ağaçlandırılacak alan”, Reisdere Mahallesi'nde bulunan 100 bin metrekarelik “bölgesel yeşil alan”, Ilıca Mahallesi'nde bulunan 400 bin metrekarelik makilik-fundalık alan ve Alaçatı Mahallesi batısında yer alan 750 bin metrekarelik alan yapılaşmaya açıldı.

BAKAN, BAŞKANI UYARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıl ekim ayında Çeşme'den tekneyle denize açıldı. Kıyı şeridini ve yapılaşmayı inceleyen Özhaseki, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'la da fikir alışverişinde bulundu. Görevdeyken yapılan bir hatanın görevin sona ermesinden sonra da yerinde kaldığını ve insanın içini acıttığını dile getiren Özhaseki, şunları söyledi:

“Birçok yerin imara açılması, kimliksiz şekilde açılması, biraz ranta açılmış gibi görünüyor. Burayı ya dünya cenneti haline getirirsiniz veyahut da yanlış yapılaşmalarla yaşanmaz bir yer haline de getirebilirsiniz. Vallahi emanet sizde haberiniz olsun. Burayı perişan etmeyelim.”

Molozla katliam

Çeşme'de yeşil alanlar, dere yatakları ve deniz kıyılarına kaçak dökümler yapılıyor.

İlçede döküm sahasının bulunmaması ve belediyenin denetimlerde yetersiz kalması nedeniyle doğa moloz yığınlarıyla katlediliyor. Alt yapısı yetersiz olan ilçede su kesintileri ve kanalizasyon problemlerine de vatandaşlar tepkili.

Kot farkıyla dikey yapılaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın başında düzenlenen Şehircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada “Kot, denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Bu konularda belediyelerimizin hassas davranması lazım” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyet çağrısı, Çeşme'de pek yankı bulmamış görünüyor. İlçede turistik tesis alanlarına konut inşa edilirken, konut alanlarında ise yasalara aykırı biçimde otel fonksiyonlu yapılar yükseliyor. İmar planlarına göre iki katlı olması gereken binalar, kot farkı kullanılarak 4-5 katlı otellere dönüştürülüyor. Müteahhitlerin, ilçede kot farkının fazla olduğu yerlerde bodrum katlarının duvarlarını yıkarak caddeye cepheli çok katlı binalar inşa etmesinin en yaygın örneği Ilıca Mahallesi'nde görülüyor.

HUZURUMUZ KALMADI

Bölgede iki katlı müstakil yapıların arasında yükselen çok katlı oteller nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Bunlardan biri Mehtap ve Bill Wood çifti.

Yazlıklarının hemen yanında bu yıl faaliyete giren White Dahlia Hotel'in terasına havuz yapıldığı ve tüm gün yüksek sesle müzik çalındığı için kendi evlerinde yaşayamaz hale geldiklerini söyleyen Mehtap Wood, “İmara aykırı yapılaşmayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayet ettik, ardından belediye oteli mühürledi ve 7 bin lira ceza kesti. Ancak otel şu an faaliyetini sürdürüyor ve otelden gelen gürültüler nedeniyle psikolojimiz bozuldu” dedi.

Bill Wood ise “Ömrümüzün geri kalanını huzur içinde geçirmek için Çeşme'ye yerleştik. Ancak mahalle kaçak yapılarla istila edildi. Belediyeye başvurduk sonuç alamadık, mutsuzuz” diye konuştu.