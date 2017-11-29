Çin’den yapılan çelik ithalatında önemli gelişme

Çin'den yapılan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik ithalatına yüzde 16.89 ile yüzde 22.55 arasında antidamping vergisi getirildi.

DHA

Resmi Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı tebliğine göre, Çinli Jiangyin Xingcheng Special Steel Works tarafından üretilen bazı sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çeliğe “CIF fiyat üzerinden” yüzde 16.89, diğer üreticilerden gelen aynı ürünlere yüzde 22.55 antidamping vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

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Tebliğde şöyle denildi:

“Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir.

“Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu´na ‘www.tpsa.gov.tr’ internet adresinden ‘Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları’ bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

“Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul´un kararı ve Ekonomi Bakanı´nın onayı ile tabloda GTİP´leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye´ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

“Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP´leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.”

Çin’den ithal çelik ürünler hakkındaki damping soruşturması Erdemir’in başvurusu üzerine Ekonomi Bakanlığı tarafından Aralık 2016’da başlatılmıştı.