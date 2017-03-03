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Çinli meclis üyelerinin serveti 500 milyar doları aştı

Yapılan bir araştırmaya göre Çin'in en zengin 200 meclis üyesinin toplam servetleri 500 milyar doları aşıyor.
Sozcu.com.tr
12:503 Mart 2017
Ekonomi
Çinli meclis üyelerinin serveti 500 milyar doları aştı
Yapılan bir araştırmaya göre Çin'in en zengin 200 meclis üyesinin toplam servetleri 500 milyar doları aşıyor.

Çin’deki en zengin 200 parlamento üyesinin servetinin 500 milyar dolardan fazla olduğu ortaya çıktı. Hurun’un yaptığı araştırmaya göre 2002 yılından bu yana özel sektörden iş adamları da Çin Komunist Partisi’ne alınmaya başlandı.

Söz konusu tarihte Çin dünyanın en büyük 6. ekonomisiyken bugün dünyanın en büyük ABD’yi de geçerek ekonomisi oldu.

Robin Li

Robin Li

İNTERNET ZENGİNLERİ DE LİSTEDE

Financial Times’ın haberine göre Milyarderler arasında Pony Ma ve Robin Li gibi teknoloji şirketlerinin kurucuları da bulunuyor.

Çin’li milyarderlerin servetlerinin kaynağı da tartışma konusu oldu. Hurun’dan Rupert Hoogewerf, “Spekülatif parayı borsadan uzak tutmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

e-Ticaret sitesi Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma.

e-Ticaret sitesi Ali Baba’nın kurucusu Jack Ma.

Forbes’a göre Çin’in en zengin adamı müteahhit Wang Jianlin. Jianlin’in 33 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Jianlin’in ardından Alibaba’nın kurucusu Jack Ma 28.2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

Wang Jianlin

Wang Jianlin

Son güncelleme: 12:5803.03.2017
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