Çinliler yatırım için İstanbul’a geliyor

Lüks otel zincirini de bünyesinde barındıran Çinli Wanda, Mar Yapı’nın İstanbul Basın Ekspres Yolu’ndaki binasını alarak yurtdışındaki ilk otel yatırımını Türkiye’de yapacak.

MURAT MURATOĞLU/SÖZCÜ

Çinliler Türkiye'de otel yatırımı yapmak için kolları sıvadı. Lüks otel zincirini de bünyesinde barındıran Çin'in en büyük şirketlerinden Wanda Group ile Mar Yapı arasındaki stratejik işbirliğinin ilk adımı olan Wanda Vista İstanbul için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Wanda'nın ilk yurtdışı oteli İstanbul'da 2018 yılında açılacak. Wanda Vista İstanbul, 150 odalı bir otel olarak hizmet vermenin yanı sıra yine otel binası içinde yer alan 300 rezidans dairesinin de işletmesini üstlenecek. Bu amaçla Çinli Wanda, Mar Yapı'nın Basın Ekspres Yolu'ndaki binasını 20 yıllığına 60 milyon dolar artı performans primi karşılığında aldı.

YENİ ALANLARA AÇILACAK

Wanda Hotels&Resorts Başkanı Qian Jin, Wanda Vista markasına ait ilk yurt dışı otelini İstanbul'da açacaklarını bildirdi. Wanda Vista İstanbul'un, Wanda Hotels&Resorts'un global pazardaki ilk otel markası olacağını aktaran Jin, bu oteli daha sonra Chicago, Los Angeles, Londra, Sidney ve Gold Coast gibi dünyanın diğer birinci sınıf şehirlerinin takip edeceğini söyledi. Qian Jin, her yıl yaklaşık 120 milyon Çinlinin yurt dışına seyahat ettiğini, bunların 45 milyonunun Wanda acentelerini kullandığını belirterek, bu ortaklıkla Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir ülke olduğunu bütün Çinlilere göstermek istediklerini ifade etti. Wanda ve Mar Yapı'nın başka sektörlerde de birlikte çalışacağını belirten Jin, “Stratejik işbirliğimiz birden fazla alanı kapsıyor. Sadece Wanda'nın Türkiye'de yapabileceklerini değil aynı zamanda Mar Yapı'nın Çin'de yapabileceklerini de görüşüyoruz. Bu konuda her öneriye açığız” diye konuştu.

DAHA FAZLA ÇİNLİ GELECEK

Mar Yapı Başkanı Münir Özkök ise kendilerine, stratejik ortaklığın Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne ve markalarının uluslararası itibarına büyük katkı yapacağını dile getirdi. İşbirliği ile Çin'den daha fazla turistin Türkiye'ye gelmesini sağlayacağını kaydeden Özkök, “Cumhurbaşkanımız ‘Komşunu al gel' demişti. Biz Çinlileri aldık geldik” dedi. Wanda Vista İstanbul için Çinlilerden ön talep toplanmaya başladığını aktaran Özkök, “Çinlilere ev satacağız. Wanda Vista İstanbul'un 150 milyon dolarlık bir değer oluşturacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRK GENEL MÜDÜR ETKİLİ OLDU

Qian Jin, bir Türk olan Wanda Hotels&Resorts Genel Müdür Yardımcısı Eddy Tiftik'e güvendikleri için onun Mar Yapı ve projesinde gördüğü potansiyeli önemseyerek bu ortaklığa karar verildiğini anlattı. Jin, “Bir projeyle bırakmayız, devamı gelecektir. Türkiye'deki potansiyeli görüyoruz. Bu bir başlangıç. Türkiye'yi tanıtıp bu yolla bir kapı açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Jin, Wanda'nın Türk futbol takımlarına sponsor olup olmayacağına yönelik soru üzerine, “Patronumuz futbolu çok seviyor. FIFA'nın en büyük sponsoruyuz. Futbol da işbirliği olabilecek alanlardan biri” yanıtını verdi.