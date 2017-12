Cirolar yüzde 40 düştü işi bırakırız

Türkiye’de 1.509 mağaza ile faaliyet gösteren 45 yerel market zinciri, ucuz etin sadece 2 markette satılmasının sektörde haksız rekabete yol açtığını söyledi.

Et fiyatlarını düşürmek ve vatandaşa ucuz et temin etmek hedefiyle, Et Süt Kurumu tarafından iki zincir markete yapılan doğrudan satışlar, yerel perakendeciyi vurdu. Türkiye genelinde 1.509 mağaza ile faaliyet gösteren 45 market zinciri, uygulamanın ardından cirolarının yüzde 40'lara varan oranlarda düştüğünü ve diğer marketler karşısında markalarda pahalı algısının oluştuğunu kaydetti. İki marketin, müşteri sayısını artıran uygulamanın sektörde haksız rekabet yarattığına dikkat çeken sektör temsilcileri, piyasadan çekilme sinyali verdi.

KARKAS FİYATI DÜŞMEDİ

Türkiye genelinde 7 Kasım'da başlayan ve iki market zinciri tarafından gerçekleştirilen ithal et satışının sonuçlarını değerlendirmek üzere dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, uygulamanın yerli marketlerin kasap reyonlarını vurduğunu açıkladı. Ulu, dernek üyesi marketlerin kasap reyonlarının cirosunda yüzde 45'e varan oranlarda düşüş olduğunu aktardı. Kırmızı et satışlarının toplam ciroları içinde yüzde 8'lik pay aldığını anlatan Ulu, “Çok fazla finans gücümüz yok, döner sermayelerle iş yapıyoruz. Biz de beklenti içindeydik keşke 26 TL olan karkas et 23-24 TL bandına inebilseydi. Buna birkaç ay dayanabiliriz aksi takdirde sektörden çekilmek zorunda kalırız” diye konuştu.

İŞÇİ ÇIKARABİLİRİZ

Dernek bünyesindeki markaların mağazalarında 28 bin, kasap reyonlarında ise 1.500 kişinin çalıştığını kaydeden Ulu, “Durum böyle giderse çalışanları birer birer çıkarmak zorunda kalabiliriz” dedi. Gerçek tüketicinin bu etteki fiyattan faydalanamadığını ve indirimli etlerin mutfağa girmediğini anlatan Ulu, market çevrelerindeki restoranların bu etleri almak için sıraya girdiğini aktardı.

Kırmızı etin payı yüzde 18

Ramazan Ulu, Türkiye'de toplam market satışlarının yaklaşık yüzde 40'ının yerel marketler tarafından yapıldığını söyledi. Ulu, “1509 marketimizin toplam günlük cirosu 30 milyon 180 bin, aylık ise 905 milyon 400 bin TL'ye ulaşıyor. Alışverişin yüzde 50'sinin POS cihazlarıyla, yüzde 50'sinin ise nakit yapıldığını söyleyebiliriz. Sebze ve meyve satışları toplam ciromuzun yüzde 20'sini oluşturuyor. Ciromuz içinde ikinci sırada olan kırmızı etin payı yüzde 18. Üçüncü sırada ise yüzde 10 ile atıştırmalıklar yer alıyor. Kalan yüzde 40'ı ise paketli ürün, temizlik, kozmetik ve gıda dışı ürünler oluşturuyor.”