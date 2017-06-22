Clooney’den milyarlık satış

George Clooney'in iki arkadaşıyla birlikte kurduğu tekila markası Casamigos 1 milyar dolara Yeni Rakı'nın sahibi İngiliz Diageo'ya satıldı.

Türkiye’de Yeni Rakı’nın sahibi Diageo ABD’li ünlü aktör George Clooney ve iki arkadaşının kurduğu tekila markası 1 milyar dolara satıldı.

Financial Times’ın haberine göre Şirketin ortakları arasında ünlü top model Cindy Crawford’un eşi Rande Gerber de var.

Casamigos isimli marka dört yıl önce kuruldu. Kısa sürede pazarda tutan Casamigos bugüne kadar 120 bin şişe sattı.

Diageo’nun rakibi Fransız Pernod Richard ise bu ayın başında tekila pazarında hamle yaparak Del Maugey Single Village Mezcal’ı satın almıştı.

Casamigos’un kuruluşu hakkında CNBC’ye açıklamalarda bulunan Rande Gerber, “Aslında bu işi yapmak istemiyorduk. Fakat sonra düşündük ki George bir aktör ve yönetmen, benim barlarım ve rastoranlarım var. Başka bir iş yapamayacağımız kararını verdik” dedi.