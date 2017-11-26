Çocuk isteyen aylık 300 TL’yi hazırlasın

Türkiye’de her yıl 1.3 milyon çocuk dünyaya geliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler hastane masrafı hariç, mama, sabun, bebek bezi gibi masraflara aylık en az 300 TL harcama yapıyor.

Aydın DEMİR

Türkiye'de bebek ekonomisi her geçen gün büyüyor. Her yıl 1 milyon 300 bin çocuğun dünyaya geldiği Türkiye'de bebek ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar TL'ye dayandı. Anne babaların çocuklarını daha sağlıklı büyütme isteği, bilinç düzeyinin artması ile bebek ekonomisi sektöründe yeni ürünler piyasada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 0-3 yaş arası bebek ve çocuk sayısı 4 milyon 750 bine ulaşmış durumda. Geçen yıl 1 milyon 310 bin çocuk dünyaya “merhaba” dedi. Yeni doğan çocuklardan yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kız çocuklarından oluştu. Yeni doğan bebeklerin aylık bakım masrafları en düşük 300 lirayı buluyor.

BEZİN CİROSU 1.5 MİLYAR TL

Biberon, emzik, giyim, oyuncak, kişisel bakım, mama, çocuk odası, çocuk bezi, çocuk şampuanı gibi temel ürünlerden geçimini sağlayanların sayısı ise 2.5 milyonu buluyor. Türkiye genelinde bebek-çocuk ürünleri satan zincir mağazaların sayısı da 500'ü aşmış durumda. Bebek arabası, beşik, bebek yürütme araç ve aksesuar pazarı 3 milyar TL'lik ciroya ulaşırken, bebek tekstili, bebek bakım ve temizlik ürünlerinin kullanımın her geçen gün yaygınlaşması pazarın büyümesindeki en büyük etken. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 35'e yakın yerli ve yabancı firmanın sadece bebek bezi satışındaki cirosunun 1.5 milyar TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 50 milyona yakın biberon ve emzik satışı gerçekleştirilirken, emzik pazarının geçen yılki cirosunun 118 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Bebek temizlik ürünlerinin sektördeki cirosu 230 milyon TL'yi bulurken, geçtiğimiz yıl 410 milyon TL'lik bebek ıslak mendil satışı gerçekleştirilmiş. Bebek odası ve bebek mobilyalarının geçen yılki satışları ise 450 milyon TL'ye ulaştı.

MASRAF ARTIYOR

Bebek Araç Gereçleri Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Çakan, bebek arabasının çocuk araç ve gereçleri arasında olmazsa olmaz bir yeri olduğunu, fiyatının 70 liradan başladığını ve 3 bin TL'ye kadar çıktığını kaydetti. Çakan, dar gelirli vatandaşların ucuz arabaları tercih ettiğini kaydetti.

Bebek doğduktan sonra toplam maliyetler içinde hastane masrafları hariç bir defaya mahsus olmak üzere satın alınan beşik, ana kucağı, yürüteç, bebek yatağı, bebek battaniyesi gibi bebek araç gereçlerinin toplam fiyatının 500 TL'yi bulacağını anlatan Çakan, “Yaptığımız bir araştırmaya göre, yeni doğan bir çocuğun mama, sabun, krem, emzik, biberon, ıslak mendil, temizlik ürünleri ve şampuan, giyim eşyası en düşük maliyetle aylık 300 TL'yi buluyor. Bebek büyüdükçe masraflar da artıyor. Ancak yeni doğan bebeğin en düşük aylık masrafı 300 TL'den aşağı düşmüyor. Bir bebeğin yıllık masrafı 3600 TL'yi buluyor” diye konuştu.

Tekerlekler 360 derece dönmeli

Yeni doğan bebeklerine çocuk arabası ve araç gereçleri satın almak isteyen anne babaların nelere dikkat etmesi gerektiğini işin uzmanına sorduk. BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Prava Bebek Araç Gereçleri Genel Müdürü Tamer Çakan, bebek arabası alırken ürünün TSE belgesinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Çakan, “Bebek arabasının kolay açılıp kapanma özelliğine dikkat edilmeli. Bunun yanında bebek arabasının ön ve arka tekerlerinin 360 derece dönmesi gerekir. Fiziki olarak bu kontrol edilmeli. Arabanın iskeleti ve fren sisteminin sağlam olup olmadığına dikkat edilmeli. Emniyet kemeri ile ayarlanabilir koltuk bebek arabalarında en önemli unsur. Bunların olup olmadığına dikkat edilmeli” bilgisini verdi.

KDV düşürülsün

Bebek Araç Gereçleri Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Fatih Ünal, geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 bin liralık bebek arabası ihracatı yapıldığına, buna karşın 93 milyon 800 bin TL'lik ithalat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Sektörün son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirten Ünal, “Bu pazarın toplam büyüklüğü 1 milyar TL'ye yaklaştı. Türkiye'de yılda yaklaşık 400 bin bebek arabası satılıyor. Pazardaki yerli firmaların pazardaki payı her geçen gün artıyor. Daha da artması için yüzde 18 olan KDV oranının düşürülmesi gerekiyor” dedi. Son yıllarda Anadolu'da bebek ürünleri perakendeciliğinin de gelişme gösterdiğini ifade eden Ünal, yerli firmalara daha fazla teşvik sağlanması halinde dünya pazarında daha aktif rekabet edeceğini söyledi.