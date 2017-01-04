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Coğrafi tescilin şampiyonu İzmir oldu

İzmir Şambali tatlısına coğrafi işaret alarak Türkiye'de en çok coğrafi işarete sahip il oldu.
Sozcu.com.tr
15:184 Ocak 2017
Ekonomi
Coğrafi tescilin şampiyonu İzmir oldu
İzmir Şambali tatlısına coğrafi işaret alarak Türkiye'de en çok coğrafi işarete sahip il oldu.

Türkiye’de coğraf işaret alan son ürün İzmir’in Şambali tatlısı oldu. Şambali tatlısı bundan böyle resmen İzmir’e ait oldu.

Türkiye’de coğrafi işareti alınan 206’ıncı ürün olan Şambali tatlısı İzmir’in tescilli 10. ürünü oldu. Böylece İzmir Türkiye’de en çok coğrafi işarete sahip il olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Dünya coğrafi işaretler pazarının büyüklüğünün 200 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Sadece AB’de 55 milyar euroluk yani yaklaşık 170 milyar TL’lik bir pazar var.

PARMESANDAN 1.5 MİLYAR EURO

Fransa, İtalya ve İspanya bu konuda başı çeken ülkeler. İtalya sadece Parmesan peynirinden 1 buçuk milyar euro ciro elde ediyor. Ülkemizde ise coğrafi işaret tescili alınabilecek yaklaşık 2 bin 500 ürün var. Bu da ciddi bir pazar anlamına geliyor. Fakat şu an tescilli ürün sayısı 206.” diye konuştu.

İŞTE COĞRAFİ TESCİLE SAHİP NESNELERDEN BAZILARI:

ADAPAZARI DARTILI KEŞKEK
img_09431
AKHİSAR DOMAT ZEYTİNİ
akhisar-birlik-domat-kirma
ANDIRIN TİRŞİĞİ (Kahramanmaraş) Tirşik otunun sindirim sistemine iyi geldiği bilinirken çorbası da yörede çok meşhur.
tirsik-otu
BAYAT TÜRKMEN KİLİMİ (Çorum)
kimil2222
BOYABAT ÇEMBERİ (Sinop)
sinop2
DAMAL BEBEĞİ (Ardahan)
damal2
GELENEKSEL TÜRK AHUDUDU LİKÖRÜ
ph312h3p12h1hp3
GEMLİK ATI (Bursa)
gemlik2

COĞRAFİ İŞARET NEDİR?
Kısaca coğrafi işaret; 'belli bir niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle, bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü tanıtıp, gösteren işaretler'e deniyor. Bir bölgenin herhangi bir ürünü, halısı, kilimi, meyvesi, taşı, madeni, çeşitli malzemelerle oluşan işlemeleri diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir. Bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini vb. bir ürün ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerde o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün belli bir kaliteye sahip olduğu şeklinde algılanıp, güvenilir bulunabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, yörenin adına belli bir güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edebilirler. Coğrafi İşaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki gruba ayrılır.
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