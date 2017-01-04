Coğrafi tescilin şampiyonu İzmir oldu

İzmir Şambali tatlısına coğrafi işaret alarak Türkiye'de en çok coğrafi işarete sahip il oldu.

Türkiye’de coğraf işaret alan son ürün İzmir’in Şambali tatlısı oldu. Şambali tatlısı bundan böyle resmen İzmir’e ait oldu.

Türkiye’de coğrafi işareti alınan 206’ıncı ürün olan Şambali tatlısı İzmir’in tescilli 10. ürünü oldu. Böylece İzmir Türkiye’de en çok coğrafi işarete sahip il olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Dünya coğrafi işaretler pazarının büyüklüğünün 200 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Sadece AB’de 55 milyar euroluk yani yaklaşık 170 milyar TL’lik bir pazar var.

PARMESANDAN 1.5 MİLYAR EURO

Fransa, İtalya ve İspanya bu konuda başı çeken ülkeler. İtalya sadece Parmesan peynirinden 1 buçuk milyar euro ciro elde ediyor. Ülkemizde ise coğrafi işaret tescili alınabilecek yaklaşık 2 bin 500 ürün var. Bu da ciddi bir pazar anlamına geliyor. Fakat şu an tescilli ürün sayısı 206.” diye konuştu.

İŞTE COĞRAFİ TESCİLE SAHİP NESNELERDEN BAZILARI:

ADAPAZARI DARTILI KEŞKEK



AKHİSAR DOMAT ZEYTİNİ



ANDIRIN TİRŞİĞİ (Kahramanmaraş) Tirşik otunun sindirim sistemine iyi geldiği bilinirken çorbası da yörede çok meşhur.



BAYAT TÜRKMEN KİLİMİ (Çorum)



BOYABAT ÇEMBERİ (Sinop)



DAMAL BEBEĞİ (Ardahan)



GELENEKSEL TÜRK AHUDUDU LİKÖRÜ



GEMLİK ATI (Bursa)

