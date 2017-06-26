Çok doğurup çok ölüyoruz

AB ülkelerinde bebek ölüm hızı binde 3.6’da kalırken Türkiye’de bu oran binde 10. Doğurganlık hızında ise Türkiye yüzde 2.1’lik seviyeyle, yüzde 1.57 olan AB ülkeleri ortalamasının oldukça üzerinde

Türkiye, hem doğurganlık hem de bebek ölüm hızında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine açık ara fark attı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğu raporda, Türkiye ile AB ve dünya ülkelerini çeşitli sosyal ve ekonomik açılardan kıyaslayan bir dizi istatistiki veri paylaştı. TÜİK verilerine göre, 2016 yılı itibarıyla AB'de bebek ölüm hızı en düşük ülke binde 1.6 ile Slovenya'da, en yüksek ülke ise binde 7.6 ile Romanya'da yaşanıyor. Türkiye binde 10 ile bu ülkelerin 2.4 puan üzerinde yer alıyor.

Doğurganlık hızında ise Portekiz yüzde 1.31 ile AB'nin en düşük, Fransa yüzde 1.96 ile en yüksek doğurganlık hızına sahip ülkeleri oldu. AB ülkelerinde ortalama bebek ölüm hızı ise binde 3.6.

AFRİKA'DA ÖLÜM KOL GEZİYOR

Doğurganlık hızında ise Türkiye yüzde 2.1'lik seviyeyle, yüzde 1.57 olan AB ülkeleri ortalamasının oldukça üzerine çıktı.

TÜİK'in AB dışında dünya ülkeleriyle yaptığı karşılaştırmaya göre de Türkiye bebek ölüm hızı ve doğurganlık hızında gelişmiş ülkelerin gerisinde, geri kalmış ülkelerin ise önünde yer aldı. Dünyada ortalama doğurganlık hızı yüzde 2.4'le Türkiye'nin 0.3 puan üzerinde bulunuyor. Bebek ölüm hızında ise dünya ortalaması binde 34.1'le Türkiye'nin 24.1 puan üzerinde yer aldı. Afrika, binde 55 ile bebek ölümlerinde, yüzde 4.3'le doğurganlık hızında dünyaya açık ara fark atıyor.

DÜNYADAN 1.4 YIL YAŞLIYIZ

TÜİK'in verilerine göre Türkiye nüfusunun yaş ortalaması, dünya yaş ortalamasına göre 1.4 yaş daha fazla. Türkiye ortalama yaşı 2016 yılı itibarıyla 31.5 olurken dünya yaş ortalaması 30.1'de kaldı. Japonya 46.9'luk yaşla dünyanın ortalama yaşı en yüksek ülkesi olurken yaşamın kısa olduğu Afrika ülkesi Çad 17.6 ile ortalama yaşı en düşük ülke oldu. Ortalama yaşı en yüksek ilk 10 ülkenin Japonya dışında tamamı AB ülkelerinden oluşurken, en düşük 10 ülkenin tamamına yakınını Afrika ülkeleri temsil ediyor.

Yaşam süresinde 60'ıncı sıradayız

TÜİK verilerine göre, ülkelerin doğuşta beklenen yaşam süresi tahminlerinde Türkiye 78 yaş ile dünyada 60'ıncı sırada yer alıyor. Yani Türkiye'de dünyaya gelen bir bebeğin 78 yaşına kadar yaşayabileceği tahmin ediliyor. Dünya ortalama yaşam süresi tahmini 69'da kalırken Monaco 89.5 yıl, Japonya ve Singapur 85'er yılla en uzun yaşam vadeden ilk üç ülke oldu. Mozambik 53.3 yıl ile yaşam süresi en düşük ülke olarak 208 ülke arasında sıralamanın en sonunda yer aldı.