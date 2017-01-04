Çorum Valisi Kılıç: Çoban ithal edeceğiz

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Vali Kılıç, "Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz" dedi.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Vali Kılıç, "Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz" dedi.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi’nde bir araya geldiği muhtarlarla tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak projeler değerlendirdi. Alaca ziyaretinde Vali Necmeddin Kılıç’a, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esad Eyvaz, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Özbek, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Mahalli İdareler Müdürü Nihat Özarslan ile bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri eşlik etti.

Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresi’nin bu masrafları karşılayacağını açıkladı. Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, “Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceğiz. Çünkü, meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceği” dedi.