Cuma günü güncel altın fiyatları: 15 Aralık bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altın almak isteyenler doğru zaman henüz gelmedi. 15 Aralık Cuma 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselişte. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Cuma günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 15.12 2017 Cuma Gram altın ne kadar?

15.12.1017 Cuma altın fiyatları belli oldu. 15 Aralık 2017’de altın geçtiğimiz günlere oranla yükselişte. Bu dönem durgun altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 156-157 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

156,64 liradan alınırken, 156,68liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 250,60 liradan alınırken 256,87 liradan satılıyor. Yarım altın da 501,21’den alınırken 513,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1037,44 liradan alınıp 1053,12 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1001,18 liradan alınırken 1033,25 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.