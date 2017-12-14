Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı başdanışmanı istifa etti

AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Gedikli, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Bülent Gedikli bu açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Gedikli, bunun yeni bir karar olmadığını söylerken, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki görevlerine devam edeceğini ifade etti.

Gedikli bu açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.

BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?

Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964’te Trabzon’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Şadıman.

Yeminli Mali Müşavir, Kamu Yöneticisi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat politikaları alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babası.