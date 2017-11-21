Erdoğan: Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Enerji açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi yapacağız." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Elektrik santrallerinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2017 senesinde kamu ve özel sektörün inşa ettiği tersislerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.. Yıl sonuna kadar 1191 adet toplam 2132 megawattlık elektrik üretim tesisini daha devreye alacağız.

Böylece 2017 yılı içinde toplam 2774 adet ve 8222 MW’lik tesis ülkemize kazandırılmış olacak ve 1 yılda devreye giren üretim santralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Enerjideki yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.

Son 15 yılda birçok yatırımı hayata geçirdik. Toplam kurulu gücümüzü 32 bin MW’den 83 bin MW’ye çıkardık. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını yüzde 16’ya yükselttik.

Almanya toplam elektrik üretiminin yüzde 42’sini, İngiltere yüzde 39’unu, Danimarka yüzde 34’ünü kömürden sağlıyor.

Durum bu kadar açıkken ülkemizde sayıları az fakat sesleri çok çıkan belli kesimler enerji hamlelerimizi baltalamak için çaba harcıyor. Boşuna çaba harcamayın, bu kervan gidiyor. Biz bu ülkede karanlık bir köy görmek istemiyoruz. Bütün tesislerimizin makinaların çalıştığı bir Türkiye istiyoruz.

Nükleer güç santrallerine karşı çıkmak ‘Türkiye enerjide dışa bağımlı olsun’ demek değil midir? Biz burada meselenin çevre olmadığını. ağaç olmadığını, ekolojik hassasiyet olmadığını çok iyi biliyoruz.

Bir dönem HES’lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES’ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi yapacağız. Derdimiz, enerjiyi ne kadar ucuza halkımıza ulaştırabiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Ömürlerinde bir ağaca su vermemiş kişiler birden ekoloji uzmanı kesildiler.

Sürdürülebilir büyümeyi temin için enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmemiz, bunun için de yerli kaynakları kullanmamız kaçınılmaz. Önümüzde 140 yıl içinde 10 megawat güneş ve 10 bin megawat rüzgar enerjisini devreye almayı planlıyoruz.