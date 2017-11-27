Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın En'leri Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’In konuşmalarında satırbaşları:

Ekonominin güçlenmesinde devlet politikaları çok önemli. Sömürülen kıtalaarın asıl sahipleri hala toparlanamadı. Bu zulüm bugün hala devam ediyor. İastanbul’u fetheden ejdadımız Ayasofya’yı yıkmayı hiç düşünmedi. Ankara’da Osmanlı dönemi eseri Hacı Bayram Veli Camii ile Roma döneminden kalma Agustus Kilisesi’nin duvar duvara olması bu zihniyetin ürünüdür. Hiç bir zaman sömürgeci olmadık. Ülke ve millet olarak bugüne kadar her şeyi alın teriyle bilek gücüyle çalışarak yaptık. Bunun için yediğmiz her lokma helaldir. Bugün döviz 3 kuruş, akaryakıt 2 kuruş yükseldi diye, enflasyon yarım puan arttı diye karalar bağlayanlar, 15-20 yıl öncesini bilmeyenler olabilir. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin bir gecede 10 kat arttığı günlerden buralara geldik. Bir doların 7 bin 500 doları gördüğü günleri neden konuş muyorsunuz?