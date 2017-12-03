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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı iş adamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gayretlerinin olduğunu görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş'ta yaptığı konuşmasında, "Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Bunlara izin vermemelisiniz" dedi.

17:463 Aralık 2017
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı iş adamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gayretlerinin olduğunu görüyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş'ta yaptığı konuşmasında, "Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Bunlara izin vermemelisiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineye seslenerek, varlıklarını yurt dışına kaçıranlara asla izin verilmemesini istedi.

AKP Muş İl Başkanlığı kongresinde konuşan Erdoğan, son günlerde bazı sinyaller aldığını söyleyerek, “Sinyal veriyorum, bazı haberler alıyorum. Sinyaller alıyorum. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Bunların hiçbirine kabinedeki arkadaşlarımız çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihaneti vataniyedir. Bu ülkede kazanıp ülke dışına kaçıranlara iyi nazarda bakmayız. Merkez bankamızın varlığı 27,5 milyar liraydı şu an 117 milyar gibi bir rakamdayız. Yükselecek, şartlar ne olursa olsun” dedi.

İHA

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Son güncelleme: 17:5203.12.2017
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