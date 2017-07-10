Üçüncü nükleer santral geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü nükleer santral için çalışmaların başladığını bildirdi.

İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Erdoğan,”Nükleer enerji konusunda yatırımlarımızı hızlandırmaya başladık. Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrallerinin devreye girmesiyle enerji ihtiyacımızın en az yüzde 10’luk kısmını buradan

karşılayacağız.” dedi.

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Sinop Projesi’nde inşaata en kısa sürede başlamak istediklerini ileten Erdoğan, “Japonya Başbakanı Abe ile de bunu etraflıca görüştük. Hatta üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz” dedi