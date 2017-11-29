Cumhurbaşkanı’ndan taşeron için son dakika açıklaması: Bir hafta içerisinde… | Taşerona kadroda son durum

2 milyondan fazla taşeron işçi her gün kadro için son dakika açıklaması bekliyor. Bugün Beştepe düzenlenen törendein ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çök önemli taşeron açıklaması geldi. Ardından Twitter üzerinden Çalışma Bakanı Sarıreroğlu da açıklama yaptı. Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? İşte taşeronda son durum...

Taşeron işçiler hükümetten umut verici kadro açıklamaları bekliyor. Taşeron hakkında beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’ndan geldi. Taşerona kadro için bekleyenler son dakika açıklamasına kilitlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Beştepe’de düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz” dedi. İşte taşeronda son durum ve tüm açıklamalar…

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMA BAKANI: TAŞERONA KADRO KONUSUNU MECLİSE TAŞIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Twıtter hesabından, “Taşeron olarak çalışan emekçi kardeşlerimizle ilgili çalışmamız Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Başbakanımızın koordinasyonunda son aşamaya geldi. İnşallah bir hafta içerisinde TBMM´ye göndereceğiz” dedi.

Taşeron olarak çalışan emekçi kardeşlerimizle ilgili çalışmamız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda son aşamaya geldi. İnşallah bir hafta içerisinde TBMM'ye göndereceğiz. — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 29 Kasım 2017