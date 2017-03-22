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Danimarka dış borcunu bitirdi

Danimarka yabancı para cinsinden dış borcunu bitirdi. Merkez Bankası 1.5 milyar dolarlık son taksiti önceki gün ödedi.
14:1622 Mart 2017
Ekonomi
Danimarka dış borcunu bitirdi
Danimarka yabancı para cinsinden dış borcunu bitirdi. Merkez Bankası 1.5 milyar dolarlık son taksiti önceki gün ödedi.

Danimarka 183 yıl sonra dış borcunun tamamını bitirdi. Ülke önceki gün 1.5 milyar dolar ödeyerek dış borcundan kurtuldu.

Ülke en son 1894 yılında dış borcunun tamamına yakınını ödemeye yaklaşmıştı. O dönemde ülkenin dış borç seviyesi Gayri Safi Milli Hasıla’sının yüzde 1’ine denk geliyordu.

Danimarka ilk dış borcunu 1757 yılında Hollanda ve Almanya’dan yarım milyonluk ringsdaller (dönemin Danimarka parası) borç almıştı.

Danimarka’nın yabancı para rezervi 2015 yılında rekor kırdı.

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORCU NE KADAR?
416
MİLYAR DOLAR
Hazine Müsteşarlığı'nın 2016 yılı Aralık ayında yayımladığı dış borç istatistiklerine göre Türkiye'nin 416 milyar dolarlık dış borcu bulunuyor. Borcun gayrisafi milli hasılaya oranı ise yüzde 49.

Danimarka Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Hükümetin dışarıdan borç almasına gerek yok. Borçlarımızın hepsi ödendi” açıklamasında bulunuldu.

Danimarka’nın yerli para birimi kron cinsinden devlet içi borçları hala devam ediyor.

Danimarka’nın toplam borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 38 ile Avrupa’daki en düşük seviyelerden birine sahip. Ülke gelecek sene bu oranı yüzde 36’ya düşürmeyi hedefliyor.

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