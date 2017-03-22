Danimarka dış borcunu bitirdi

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORCU NE KADAR?

416

MİLYAR DOLAR

Hazine Müsteşarlığı'nın 2016 yılı Aralık ayında yayımladığı dış borç istatistiklerine göre Türkiye'nin 416 milyar dolarlık dış borcu bulunuyor. Borcun gayrisafi milli hasılaya oranı ise yüzde 49.