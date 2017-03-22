Danimarka dış borcunu bitirdi

Danimarka 183 yıl sonra dış borcunun tamamını bitirdi. Ülke önceki gün 1.5 milyar dolar ödeyerek dış borcundan kurtuldu.
Ülke en son 1894 yılında dış borcunun tamamına yakınını ödemeye yaklaşmıştı. O dönemde ülkenin dış borç seviyesi Gayri Safi Milli Hasıla’sının yüzde 1’ine denk geliyordu.
Danimarka ilk dış borcunu 1757 yılında Hollanda ve Almanya’dan yarım milyonluk ringsdaller (dönemin Danimarka parası) borç almıştı.
Danimarka’nın yabancı para rezervi 2015 yılında rekor kırdı.
Danimarka Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Hükümetin dışarıdan borç almasına gerek yok. Borçlarımızın hepsi ödendi” açıklamasında bulunuldu.
Danimarka’nın yerli para birimi kron cinsinden devlet içi borçları hala devam ediyor.
Danimarka’nın toplam borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 38 ile Avrupa’daki en düşük seviyelerden birine sahip. Ülke gelecek sene bu oranı yüzde 36’ya düşürmeyi hedefliyor.