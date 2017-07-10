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Danone Türkiye’ye yeni genel müdür

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürlüğü'ne Emre Kaşıkçı'nın atandığı açıklandı.

13:2010 Temmuz 2017
Ekonomi
Danone Türkiye’ye yeni genel müdür
Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürlüğü'ne Emre Kaşıkçı'nın atandığı açıklandı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürlüğü görevine 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Emre Kaşıkçı atandı. Yapılan açıklamada, yaklaşık 11 yıldır Danone bünyesinde birçok farklı ülke ve iş biriminde görev yapan Emre Kaşıkçı, son olarak Danone Türkiye Sütlü Ürünler Ticari Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Emre Kaşıkçı, görevini devralırken yaptığı açıklamada, “Danone olarak Türkiye’de 2015 yılından itibaren enerjimizi tamamen katma değerli ürün portföyüne yoğunlaştırdık. Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan ara öğünlerde hem çocuk hem de yetişkinlerin tercihi haline gelen sütlü atıştırmalık, probiyotik ve tatlı ürünlerimizle yeniliğin öncüsü olduk. Soğuk dolapta satılan ara öğün ve atıştırmalıklar pazarının lideri olarak, hem pazarı büyütmeye hem de yakaladığımız büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız” dedi.

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Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel MüdürÜ Emre Kaşıkçı

EMRE KAŞIKÇI KİMDİR?

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Emre Kaşıkçı, farklı iş deneyimleri sonrasında 2006 yılında Danone ailesine katıldı. Sonrasında sırasıyla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İş Geliştirme Bölgesi Pazarlama Müdürü, Rusya ve BDT Bölgesi Çocuk ve Bağışıklık Kategorileri Pazarlama Müdürü, Danone Global Merkez Ofis'te Çocuk Kategorisi Global Pazarlama Müdürü ve ardından 2011-2014 yılları arasında Danone Sütlü Ürünler Avustralya Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı.

81 İLDE 60 BİN SATIŞ NOKTASI
Danone Türkiye 1998 yılından itibaren sütlü ürünler pazarında faaliyet gösteriyor. Danone Türkiye'nin 81 ilde 60 bin satış noktasına hizmet veren 100'ün üzerinde distribütörü bulunuyor. Şİrket bünyesinde 500 kişiye iş imkanı sağlıyor.
Son güncelleme: 13:2510.07.2017
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