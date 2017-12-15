DeFacto Sırbistan’daki ilk mağazasını açtı

Türkiye’nin moda markalarından DeFacto, yurt dışındaki büyümesini Sırbistan’la sürdürüyor. Dünya moda trendlerine uygun tasarlanan ürünleriyle, ülkeye Belgrad’daki ilk mağazasıyla giriş yapan DeFacto, yurt dışında hizmet verdiği mağaza sayısını 129’a çıkardı.

Ulaşılabilir moda da dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen DeFacto, 2017 yılı başından bu yana hizmet verdiği; Filistin, Lübnan, Kırgızistan, Cezayir ve Bosna Hersek'in bulunduğu ülkeler arasına, Belgrad'daki ilk mağazasını açarak Sırbistan'ı da ekledi. DeFacto, dünya moda trendlerine uygun tasarladığı kadın, erkek, çocuk giyiminden, aksesuar, aktif spor ve iç giyime kadar her tarza ve yaş grubuna uygun ürünlerini Belgrad'da moda severlerle buluşturuyor. Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından olan DeFacto, Belgrad'da bulunan Capitol Park'taki 1.325 metrekarelik alanda kurulan mağazasında geniş ürün yelpazesine sahip koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

“GLOBALDE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Global odaklı büyüme stratejileri kapsamında yeni yatırım yaptıkları ülkelere Sırbistan'ı da eklediklerini belirten DeFacto CEO'su İhsan Ateş, şirketin Türkiye'de ve diğer ülkelerde olduğu gibi Sırbistan pazarında da başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Balkan yarımadasının yükselen ekonomisi Sırbistan, perakende tekstil sektörü için son derece önemli ve gelişmekte olan bir pazar. DeFacto olarak biz de ilk mağazamızı açarak girdiğimiz bu pazarda yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Büyüme trendimizi devam ettirirken, 2017'de yeni mağazalar hizmete sunduğumuz ülkeler arasına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.