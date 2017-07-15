DEİK’ten 15 Temmuz mesajı

DEİK Başkanı Ömer Cihat Vardan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Vardan mesajında, "Bir yıl önce bugün ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tümmilletimizin feraseti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü" ifadesini kullandı.

İşte Vardan’ın mesajının tamamı: Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yıl önce bugün ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm milletimizin feraseti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, biz Türk iş dünyası temsilcilerinin de en asli görevidir. İşte bu minvalde, vatanımıza sahip çıkan demokrasi sevdalısı yüce milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Hiç şüphesiz bu hain girişim ülke ekonomimiz için de büyük bir imtihandı ve bizler bu imtihandan, Hükümetimizin dirayetli duruşu ve iş dünyamızın tek yürek atışı sayesinde alnımızın akıyla çıktık. Sadece demokrasimizi değil; ekonomimizi de savunduk ve güçlendirdik. Darbe girişiminin üzerinden geçen bir yıllık sürede, tüm DEİK ailesi olarak da bu yüreğe güç vermek için elimizden gelen çabayı sarf ettik; sarf etmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda, darbe girişimi sonrası ilk iş günü olan 18 Temmuz 2016'da, İş Konseylerimizin faaliyet gösterdiği 135 ülkedeki muhataplarımıza bir mektup gönderdik ve "İşler olması gerektiği gibi devam ediyor" dedik. Ayrıca darbe girişiminin henüz haftası dahi dolmadan tüm İş Konseylerimiz ve Kurucu Kuruluş temsilcilerimizin katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Bu çerçevede, "Ülkemizin dünyanın her köşesiyle çalışan bir kuruluşu olarak, bu menfur olay sonrasında DEİK olarak biz ne yapabiliriz?" sorusuna ortak yanıt aradık. İstişareler sonucu ortaya çıkan 150'yi aşkın öneri, 11 maddelik Acil Eylem Planımızın da temelini oluşturdu. Bu Eylem Planı çerçevesinde, DEİK olarak bir ‘Ekonomik Seferberlik' ilan ettik. Tüm İş Konseylerimizden, sorumlu oldukları ülkeleri bilfiil ziyaret etmelerini talep ettik. DEİK İletişim Komitesini kurarak Hükümetimiz, kurumlarımız ve yabancı muhataplarımızla iletişimde eş güdümü sağladık. Böylece bu hayati sürecin çok daha verimli geçmesini amaçladık.

İş Konseylerimiz, bu bir yıllık süre zarfında tam 99 ülkeyi ziyaret etti. Darbe girişimini, öncesini ve sonrasını muhataplarımıza anlattı. Farklı coğrafyalardaki dostlarımıza, millet iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığını ve olamayacağını söyledi. Ekonomimizin hain girişimden bir gün öncesi kadar güçlü olduğunu; hiçbir gücün 16 Temmuz Türkiye'sini, 15 Temmuz Türkiye'sinden farklı kılamayacağını ifade etti. Ancak bu çalışmamız henüz bitmedi ve İş Konseyimiz bulunan 135 ülkede tamamlanana kadar devam edecek. Şimdi ise sıra ekonomimizi daha da büyütmeye geldi. Yatırımlarımızı, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmaya geldi. Zira yıllar yılı devletimize nüfuz etmiş hain FETÖ'nün kalıntılarının temizlenmesi kararlılıkla devam ederken, ekonomimizi büyütmek, ülkemizi kalkındırmak ve bunu milletçe gece-gündüz çalışarak yapmak hepimizin en birincil önceliğidir.

Bunu yaparken de, darbe gecesinde canını tankların, mermilerin önüne siper eden kahraman milletimizin destansı mücadelesini ve cesaretini unutmamak en birincil ödevimizdir. 15 Temmuz'un yıldönümünde, ülkemizin demokrasisine, ekonomisine ve istikrarına kast etmiş hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor; vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize yeniden teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz. Onlara olan borcumuzu ödeyebilmek için, iş dünyası ve DEİK olarak, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.