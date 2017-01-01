Demiryolları’nı hızlı tren çarptı

Yıllardır bütçesi kara deliğe dönüşen Demiryolları’nın 2015’i de 2.1 milyar lira zararla kapattığı ortaya çıktı. Finansal yükü artan kuruluşu Sayıştay uyardı...

Hızlı tren yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) zararda da hızlı çıktı.

Sayıştay'ın denetim raporuna göre 2015 yılını 2.1 milyar lira zararla kapatan TCDD'nin geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararı 13.8 milyar lira oldu. Kurumun yıllardır zarar ettiğini ve faturanın günden güne kabardığını ifade eden Sayıştay denetçileri, “Yüksek maliyetlerle işletmecilik yapmak zorunda kalan TCDD üzerindeki finansal yük artmıştır. Bu olumsuz yapı, demiryolu sektörünün ve TCDD'nin başlıca ana sorununu oluşturmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

VERİMLİ HALE GETİRİLMELİ

Hızlı tren projeleri başta olmak üzere, bu alandaki yatırımların en uygun maliyetle ve zamanında tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Sayıştay, “Bu nedenle yatırım projelerinin ayrıntılı araştırmalara ve zemin-sondaj etütlerine dayalı olarak hazırlanması, ihalelere gerçekçi metrajlar üzerinden çıkılması, zorunlu haller dışında ihaleden sonra projelerde kapsamlı değişikliklere gidilmemesi” önerisinde bulundu.

TCDD'nin verimli çalışan ve rekabet gücü yüksek bir kurum haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapan denetçiler, “Hızlı tren projelerinin yanı sıra, konvansiyonel hatların modernizasyonuna da ağırlık verilmeli” dedi.

SİNYALİZASYON UYARISI

Demiryolu hatlarının yaklaşık yüzde 90 oranındaki kısmında tek hat işletmeciliği yapıldığına işaret eden denetçiler, bu durumun etkin ve verimli çalışmayı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Çift hatlı yolların artırılmasını isteyen Sayıştay, “Diğer yandan genel iyileştirme programları çerçevesinde elektrifikasyon uygulamaları ve sinyalizasyon sistemi de yaygınlaştırılmalı. Ayrıca, demiryolu hatlarının ve çeken-çekilen araçların yenilenmesi çalışmaları sürdürülmeli. Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin geliştirilerek daha etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi konusundaki çalışmalara etkinlik kazandırılmalı” uyarısında bulundu.