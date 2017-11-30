Denizbank Genel Müdürü’nden Reza Zarrab açıklaması: Dahlimiz yok

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Reza Zarrab’ın mahkemedeki açıklamaları üzerine sabah Antalya Resort Turizm Kongresi öncesi gazetecilerle bir basın toplantısı düzenledi. Ateş, "O dönemde altın takas bankası olduğumuz için altın borsasına üye bütün kurumların hesaplarını açmak zorundaydık. Para transferine bir dahlimiz yok" diye konuştu.

SOZCU.COM.TR/ANTALYA

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Reza Zarrab'ın mahkemedeki açıklamaları üzerine sabah Antalya Turizm Kongresi öncesi gazetecilerle bir basın toplantısı düzenledi. Ateş burada yaptığı açıklamada 2004-2013 yılları arasında resmi Altın takas bankası olmaları sebebiyle altın işlemlerini yaptıklarını söyledi.

Ateş sözlerine, “Hepinizin kafasında sorular olduğunu düşündüğüm için konuşmak istedim” diyerek başladı. Ateş ABD'deki 3000 sayfalık iddianamenin satır satır incelendiğini söyleyerek Denizbank'ın adının burada olmadığını söyledi. Ateş, “BDDK olsun diğer bankalar olsun satır satır inceledi bu iddianameyi. Jüriye sunulan listedekiler bu işin içinde gibi bir algı olmasın ama listede jüri üyeleri seçilirken Zarrab'la olan şu veya bu yakınlığı nedeniyle onların çevresinden seçilmemesini gayesini güden bir listeydi ama bu çerçevede çok geniş tutulmuş bir listeydi. Hepiniz okudunuz orada. Denizbank veya bir personeliyle ilgili personelin isim yoktu” diye konuştu.

‘BÜTÜN KURUMLARIN HESAPLARINI AÇMAK ZORUNDAYDIK’

Zarrab'ın ABD'deki davada altın ticaretini nasıl yaptığını anlattığını belirten Ateş, “Bizim bir kere şunu bilmeniz lazım Türkiye'de altın rafinerileri var. Biz 2004'te İş Bankası'ndan sonra Hazine tarafından görevlendirilmiş altın takas bankası olduk. Bu iş geçmişi temiz bankalar yapabilir. 2013 yılının şubat ayı itibariyle Kuveyt Türk sürdürdü bu görevi ve hala sürdürüyor. Takas bankası olmamız sıfatıyla altın borsasına üye bütün kurumların hesaplarını açmak zorundaydık” dedi.

‘BDDK BAŞKANINI ARADIM’

Ateş ABD yaptırımlarının delinip delinmediğini kontrol eden kurumun OFAC olduğunu Denizbank'ın Rus sermaye yapısına rağmen OFAC yaptırımlarından muaf olduğunu ve bu görüşmelere bizzat kendisinin katıldığını bildirdi.

Ateş BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'i de sabah aradığını söyledi ve BDDK'nın bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.