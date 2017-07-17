DenizBank’tan MTV ödemelerine 3 Taksit

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini 05 Ağustos 2017 tarihine kadar DenizBank kredi kartları ile gerçekleştiren müşterilerine 3 taksit yapıyor.

DenizBank hayata geçirdiği kampanyalar ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Düzenlenen son kampanya kapsamında; 04 Temmuz – 05 Ağustos 2017 tarihleri arasında “Motorlu Taşıtlar Vergisi” ve “Trafik Para Cezası” ödemelerini DenizBank kartları ile ödeyen müşterilere ücretsiz, faizsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.

MTV ve trafik cezası ödemeleri, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, Mobil Deniz Bankacılık uygulaması ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran,”Hayat Deniz’de Güzel söylemimiz doğrultusunda yenilikçi uygulamalarımız ile sektöre öncülük ederken, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onlara ödeme kolaylığı sağlayacak kampanyalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede MTV ve trafik para cezası ödemelerinin 05 Ağustos 2017 tarihine kadar 3 taksitte ödenebilmesine olanak tanıyan uygulamamızı başlattık. Yenilikçi ürün ve kampanyalarımıza önümüzdeki dönemde de devam ederek kart pazarındaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz.” dedi.