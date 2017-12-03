Derbide sahaya çıkan 11’ler için ne kadar bonservis ödendi?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi Siyah Beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Peki büyük mücadeleye sahne olan maçta sahaya çıkan 11'leri oluşturmak için kulüpler ne kadar bonservis bedeli ödedi? İşte iki takım 11'i oluşturulurken ödenen paralar.

Yılın son derbisi dün akşam Vodafone Park’ta Beşliktaş ve Galatasaray arasında oynandı. Siyah Beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçta ev sahibinin oynadığı futbol, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Futbol otoritelerince maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf olarak gösterilen Şenol Güneş’in takımı, attığı üç gol dışında çok sayıda gol pozisyonundan da yararlanamadı.

ÖDENEN BONSERVİSLERDE BÜYÜK FARK

Son yılların en keyifli derbisi olarak gösterilen karşılaşmada, iki takımın maça başladığı 11’lerin maliyetleri de en dikkat çeken konuların başında geldi. Öyle ki Beşikataş’a konuk olan Galatasaray’ın sahaya çıktığı 11’i kurmak için ödenen bonservis bedelleri, ev sahibi Beşiktaş takımının 11’ini oluşturmak için ödenen bonservislerin çok üzerinde.

EN ÇOK BONSERVİS BELHANDA’YA

Galatasaray, dün akşam oynanan maça, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis 11 ile başladı. Bu oyuncuların çoğunu geçtiğimiz transfer döneminde takıma kazandıran Galatasaray yönetiminin kasasından toplam 54 milyon 150 bin euro bonservis parası çıktı. Sahaya çıkan futbolcular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncu 8 milyon euro ile Belhanda olurken, en az maliyetle takıma kazandırılan oyuncu 500 bin euro kiralama bedeli ödenen Denayer oldu.

İşte Galatasaray 11’inde yer alan oyuncular için ödenen bonservis bedelleri:

Muslera: 6 milyon 750 bin euro

Mariano: 4 milyon 400 bin euro

Maicon: 7 milyon euro

Serdar Aziz: 4,5 milyon euro

Denayer: 500 bin euro kiralık

Ndiaye: 7 milyon 500 bin euro

Fernando: 5 milyon 250 bin euro

Rodrigues: 3 milyon 500 bin euro

Belhanda: 8 milyon euro

Feghouli: 4 milyon 250 bin euro

Gomis: 2 milyon 500 bin euro

EN ÇOK QUARESMA’YA ÖDEDİLER

Ev sahibi Beşiktaş’ın 11’inde yer alan oyuncular ise Galatasaray’a göre çok daha az bonservis bedeli ödenerek takıma kazandırıldı. Son dönemde UEFA’nın Financial Fair Play kıskacında olan Beşiktaş, transfer konusunda önceliğini bonservisi olmayan oyunculara verdi. Siyah Beyazlı yönetim dün akşam sahaya çıkan maçta ilk 11’de yer alan Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel ve Cenk Tosun için toplam 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bu oyuncular arasında en fazla parayı, 1 milyon 200 bin euro ile Portekizli yıldızı Quaresma için ödeyen Beşiktaş, en az bonservisi ise 450 bin euro ile Tolgay Arslan için verdi.

7 OYUNCU BONSERVİZSİZ GELDİ

Quaresma ve Tolgay dışında Barcelona’dan takıma kazandırılan Adriano için 600 bin euro ödeyen Beşiktaşlı idareciler, Oğuzhan Özyakup için de Arsenal’e 500 bin euro sözleşme fesih bedeli verdi. Bu dört oyuncu dışında takımda yer alan 7 futbolcu ise bonservis ödenmeden kadroya dahil edildi. İşte Beşiktaş 11’inde yer alan oyuncular için ödenen bonservis bedelleri:

Fabri – Bonservis yok

Gönül – Bonservis yok

Pepe – Bonservis yok

Tosiç – Bonservis yok

Adriano – 600 bin euro

Quaresma – 1 milyon 200 bin euro

Atiba – Bonservis yok

Tolgay – 450 bin euro

Oğuzhan – 500 bin euro

Babel – Bonservis yok

Cenk Tosun – Bonservis yok

(Haber hazırlanırken futbolcuların geldiği takımlara ödenen bonservis bedelleri baz alınmıştır. Oyunculara ödenen imza paraları hesaba katılmamıştır.)