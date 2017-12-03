Derbide sahaya çıkan 11’ler için ne kadar bonservis ödendi?

Yılın son derbisi dün akşam Vodafone Park’ta Beşliktaş ve Galatasaray arasında oynandı. Siyah Beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçta ev sahibinin oynadığı futbol, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Futbol otoritelerince maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf olarak gösterilen Şenol Güneş’in takımı, attığı üç gol dışında çok sayıda gol pozisyonundan da yararlanamadı.
ÖDENEN BONSERVİSLERDE BÜYÜK FARK
Son yılların en keyifli derbisi olarak gösterilen karşılaşmada, iki takımın maça başladığı 11’lerin maliyetleri de en dikkat çeken konuların başında geldi. Öyle ki Beşikataş’a konuk olan Galatasaray’ın sahaya çıktığı 11’i kurmak için ödenen bonservis bedelleri, ev sahibi Beşiktaş takımının 11’ini oluşturmak için ödenen bonservislerin çok üzerinde.
EN ÇOK BONSERVİS BELHANDA’YA
Galatasaray, dün akşam oynanan maça, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis 11 ile başladı. Bu oyuncuların çoğunu geçtiğimiz transfer döneminde takıma kazandıran Galatasaray yönetiminin kasasından toplam 54 milyon 150 bin euro bonservis parası çıktı. Sahaya çıkan futbolcular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncu 8 milyon euro ile Belhanda olurken, en az maliyetle takıma kazandırılan oyuncu 500 bin euro kiralama bedeli ödenen Denayer oldu.
İşte Galatasaray 11’inde yer alan oyuncular için ödenen bonservis bedelleri:
Muslera: 6 milyon 750 bin euro
Mariano: 4 milyon 400 bin euro
Maicon: 7 milyon euro
Serdar Aziz: 4,5 milyon euro
Denayer: 500 bin euro kiralık
Ndiaye: 7 milyon 500 bin euro
Fernando: 5 milyon 250 bin euro
Rodrigues: 3 milyon 500 bin euro
Belhanda: 8 milyon euro
Feghouli: 4 milyon 250 bin euro
Gomis: 2 milyon 500 bin euro
EN ÇOK QUARESMA’YA ÖDEDİLER
Ev sahibi Beşiktaş’ın 11’inde yer alan oyuncular ise Galatasaray’a göre çok daha az bonservis bedeli ödenerek takıma kazandırıldı. Son dönemde UEFA’nın Financial Fair Play kıskacında olan Beşiktaş, transfer konusunda önceliğini bonservisi olmayan oyunculara verdi. Siyah Beyazlı yönetim dün akşam sahaya çıkan maçta ilk 11’de yer alan Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel ve Cenk Tosun için toplam 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bu oyuncular arasında en fazla parayı, 1 milyon 200 bin euro ile Portekizli yıldızı Quaresma için ödeyen Beşiktaş, en az bonservisi ise 450 bin euro ile Tolgay Arslan için verdi.
7 OYUNCU BONSERVİZSİZ GELDİ
Quaresma ve Tolgay dışında Barcelona’dan takıma kazandırılan Adriano için 600 bin euro ödeyen Beşiktaşlı idareciler, Oğuzhan Özyakup için de Arsenal’e 500 bin euro sözleşme fesih bedeli verdi. Bu dört oyuncu dışında takımda yer alan 7 futbolcu ise bonservis ödenmeden kadroya dahil edildi. İşte Beşiktaş 11’inde yer alan oyuncular için ödenen bonservis bedelleri:
Fabri – Bonservis yok
Gönül – Bonservis yok
Pepe – Bonservis yok
Tosiç – Bonservis yok
Adriano – 600 bin euro
Quaresma – 1 milyon 200 bin euro
Atiba – Bonservis yok
Tolgay – 450 bin euro
Oğuzhan – 500 bin euro
Babel – Bonservis yok
Cenk Tosun – Bonservis yok