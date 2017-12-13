Son dakika haberi… Dev fabrikada grev! Jandarma kapıda…

Türkiye'nin en büyük lastik fabrikalarından Sumitomo'da işçiler greve gitti. Jandarma fabrikanın önüne gelirken sekiz işçi işten atıldı. Eyleme devam edenlerin işten kovulacağı ifade edildi. 350 kişi grev yapmaya devam ediyor.

Japonya'nın Türkiye'ye bir seferde yaptığı en büyük yatırım olan Çankırı’daki Sumitomo lastik fabrikasında üretime bir süre ara verildi. Lastik-İş sendikasının iddiasına göre 8 işçi sendikal faaliyetlerinden dolayı işlerinden ayrıldı. Fabrika'da çalışan işçilerin büyük bir bölümü ise iş bırakma eylemi yaptı. Lastik-İş'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada işçilere sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı da iddia edildi. Sumitomo’da çalışan 900 işçi dün Lastik-İş Sendikası’na üye olmuştu.

Öte yandan bu sabah saatlerinde işçiler mesailerine başlamazken Sumitomo Rubber Industries şirketinin CEO’su Norifumi Fujimoto sabah saatlerinde fabrika yemekhanesinde eylem yapan işçilere hitaben yaptığı konuşmada “15 dakika içerisinde mesainize başlamanızı istiyorum. Aksi halde iş akitleriniz fesedilecek” açıklamasında bulundu.

İşçiler fabrika dışında beklerken jandarma çağırıldı. Japon Sumitomo Rubber ve bünyesinde Petlas'ı da bulunduran Abdülkadir Özcan AŞ'nin ortaklığı ile 2012 yılında temelleri atılan Çankırı'daki fabrika 500 milyon dolar yatırımla kurulmuştu.

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