Dev güneş santrali ihalesini kazanan belli oldu

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ihalesinde Kalyon-Hanwha grubu en düşük teklifi verdi.

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ihalesinde Kalyon-Hanwha grubu en düşük teklifi verdi.

Karapınar Yenilebilir Enerji Kaynak Alanı (GES) ihalesinde en düşük teklifi Kalyon-Hanwha grubu verdi. İhaleyi kazanan grup, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralini yapacak. Grup ihaleyi kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar ile kazandı.

Kalyon Grup 1974 yılında inşaat sektöründe hizmet vermek amacıyla Kalyon İnşaat'ın kurulmasıyla başladu. Holding, günümüzde inşaata ek olarak altyapı, enerji, plastic boru, PVC pencere sistemleri gibi birçok farklı alanda hizmetler vermekte.

1952 yılında kurulan Hawnha Group’un merkezi Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunuyor. Şirket enerjiden inşaata, ilaçtan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.