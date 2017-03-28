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Dev markalar Youtube’dan çıkıyor

Dev şirketler Youtube reklamlarını durdurma kararı aldı. 250 şirketin aldığı bu kararın Google'a zararının 750 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Google'den yapılan açıklamada reklam politikasına daha dikkat edileceği vurgulandı.
Sozcu.com.tr
10:0028 Mart 2017
Ekonomi
Dev markalar Youtube’dan çıkıyor
Dev şirketler Youtube reklamlarını durdurma kararı aldı. 250 şirketin aldığı bu kararın Google'a zararının 750 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Google'den yapılan açıklamada reklam politikasına daha dikkat edileceği vurgulandı.

İngiliz Times Gazetesi’nin haberine göre dünya devi şirketler Youtube reklamlarını durdurdu. Şirketler reklamlarının nefret söylemi veya terör ögelerini içeren içeriklerden önce yayımlanmasından rahatsız oldukları gerekçesiyle durdurma kararı aldı. Youtube reklamlarını donduran 250 şirketin firmaya vereceği zararın ilk etapta 750 milyon dolar olacağı belirtiliyor.
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DEVLER REKLAMLARINI ÇEKTİ

Argos, Audi, Aviva, Heinz, Honda, HSBC, ITV, L’Oreal, McDonalds, RBS, Toyota, Volkswagen ve Starbucks İngiltere’de Youtube ile çalışmayı bıraktı.  Google konuyla ilgili yaptığı açıklamada reklam politikasını daha sertleştireceğini ve gözden geçireceğini açıkladı. Google’dan yapılan açıklamada nefret söylemi ve aşırı davranışlar içeren videoları yükleyen kişilerin Youtube ortaklık programından istifade edememeleri için de çalışmalar yapılacağı belirtildi.

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10.2 MİLYAR DOLAR BEKLİYORLAR

Açıklamada geliştirilecek yeni algoritma ile sakıncalı içeriklerin tespitinin kolaylaşacağı belirtildi.  Youtube’un bu yıl 10.2 milyar dolarlık reklam geliri elde etmesi bekleniyor.  Nomura Instinet analistlerinin yazdığı rapora göre reklam verenler her zaman reklamlarının hangi içerikten önce yayımlandığını kontrol etmek istiyor.  Araştırmada, “Reklam verenler her zaman reklam yerleştirme üzerinde daha fazla güç talep ederler” ifadesi yer alıyor.

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Son güncelleme: 10:1528.03.2017
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