Dev TOKİ projesi iptal edildi

Zeytinburnu sahilinde bulunan eski Tank Bakım Fabrikası´nın arazisini konut, ticaret ve turizm alanına çeviren imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi.

Eski Tank Bakım Fabrikası´nın bulunduğu arazi, askeri alandan çıkartıldıktan sonra ticaret, konut, turizm fonksiyonlarının yer alacağı binaların yapılması için plan değişikliği yapılmıştı. Arazi TOKİ tarafından gelir paylaşımı usulüyle Özak GYO´ya ihale edilmişti.

OYBİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2013 onaylanan planlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından “bölgenin sosyal ve teknik donatı dengesini bozması, kamuya açık bir donatı alanını ortadan kaldırması, plan bütünlüğü ve plan kademelenmesi ilkelerini göz ardı etmesi” gerekçeleri ile yargıya taşınmıştı. 3 yıldır devam eden davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Bakanlık tarafından onaylanan plan değişikliğinde, “şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığını” belirterek oybirliğiyle planın iptaline karar verdi.

“KOMŞUYU BİLE BOZACAK ORANLARDA İŞLEV VERİLDİ”

İstanbul 5. İdare Mahkemesi´nin kararında “Kendi sınırları dışındaki komşu Turizm Merkezi Alanın tamamının turizm amaçlı kullanım özelliğini bile bozacak oranlarda” konut ve ticaret işlevlerine yer verildiği belirtildi. Askeri alan olarak kullanılan parsellerin öncelikle sosyal ve teknik altyapı olarak planlanması gerekirken, Ticaret, Konut ve Turizm Alanı işlevleri verildiği belirtildi. Planların nüfus yoğunluğuna neden olacağı, bunu trafik ve altyapı yetersizliklerine neden olacağının belirtildiği kararda, `getirilen yapılaşma haklarının ve özellikle 70 metre yükseklik verilmesinin daha yüksek yapılaşma taleplerine´ neden olacağı ifade edildi.

Özak GYO tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise şu ifade kullanıldı:

Büyükyalı Projesi arazi sahibi Emlak Konut GYO’nun 20/04/2017 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz bu davanın davalısı konumunda değildir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.