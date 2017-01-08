Devlet desteği ile iş kadını oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen 24 yaşındaki Aysel Yılmaz, 40 baş koyun ile iş kadını oldu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen 24 yaşındaki Aysel Yılmaz, 40 baş koyun ile iş kadını oldu.

Bakanlığın Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Burhaniye İlçe Müdürlüğü yetkililerinden 38 dişi koyun ve 2 koçu teslim alan 24 yaşındaki Aysel Yılmaz, diğer kadınlara örnek oldu. Yaylacık Mahallesi’nden 2 çocuk annesi Yılmaz, 30 bin lira tutarında 40 baş koyun ile ailesine bakacağını söyledi.

Kaymakam Hüseyin Öner ise, “İlçemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilerimizden 13 çiftçimize toplam 390 bin lira değerinde hibe desteği verilmiştir. Sağlanan bu tür hibe ve destekler sayesinde gençlerimizin tarımsal üretim içerisinde yer alması, diğer tabirle tarım ile uğraşan nüfusun gençleşmesi sağlanmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı projeleri ile hem ihtiyaç sahibi hem genç hem de işsiz gençlerimize iş imkanı sağlanarak hayvancılıkla birlikte tarımsal ekonominin canlanması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında 6 çiftçimize 36 büyükbaş damızlık düve, bir çiftçimize 40 küçükbaş damızlık koyun, 2 çiftçimize 2 bin metrekare sera ve 4 çiftçimize de 160 adet arılı kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtılmıştır. Bu proje 3 yıllık olup, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir” dedi.